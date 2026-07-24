Лидеры молодежных протестов в Индии отказались сворачивать акции, несмотря на уступки правительства Моди

Участники массовых протестов в Индии не намерены прекращать акции, несмотря на то, что активист Сонам Вангчук, ставший одним из символов движения, в пятницу завершил голодовку после уступок со стороны властей, сообщает The Wall Street Journal.

Основатель движения Cockroach Janta Party («Народная партия тараканов») Абхиджит Дипке сказал, что протестующие не отступят. Его движение превратило недовольство сорванным вступительным экзаменом в вузы и нехваткой рабочих мест в самый серьезный за годы вызов премьер-министру Нарендре Моди, отмечает издание.

59-летний Вангчук голодал 26 дней и потерял около 9 кг. За несколько дней до запланированного на понедельник марша в Нью-Дели полиция принудительно доставила его в больницу. Сам марш власти запретили, однако на улицы всё равно вышли тысячи людей, часть из них вступила в столкновения с полицией, применявшей дубинки и слезоточивый газ. По словам лидеров протеста, пострадали десятки демонстрантов, полиция же заявила о почти 120 раненых силовиках.

Вангчук объяснил, что решил прекратить голодовку после того, как чиновники встретились с ним в больнице и пообещали не возбуждать дела против участников столкновений. На опубликованном активистом видео министр здравоохранения Индии пообещал компенсации семьям студентов, покончивших с собой из-за скандала вокруг вступительного экзамена в медицинские вузы, а также детальное обсуждение утечек экзаменационных заданий в парламенте.

В этом году экзамен в мае сдавали 2 млн человек, но из-за утечек в июне им пришлось проходить тест повторно. В Индии конкурсные экзамены — путь к субсидируемым местам в вузах и госслужбе для миллионов людей, при этом некоторые семьи платят десятки тысяч долларов за доступ к заданиям заранее, что стало прибыльным бизнесом для преступных группировок.

Моди накануне пообещал создать суды ускоренного производства по делам о списывании на экзаменах и заявил, что благополучие молодежи для него приоритет. Он сказал:

«Друзья, я знаю, что утечка экзаменационных заданий не мелкая проблема, она очень болезненна для миллионов студентов и их родителей».

Тем не менее протестующие настаивают на отставке министра образования. Акции проходят не только в Нью-Дели, но и в Бенгалуру и Мумбаи, а кадры избиений протестующих дубинками, как отмечается, лишь усилили общественную поддержку демонстрантов.