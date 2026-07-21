В Индии проходят антиправительственные протесты из-за скандала со вступительными экзаменами. Полиция задержала лидера оппозиции

В Индии продолжаются крупнейшие за последние годы антиправительственные протесты, вспыхнувшие после скандала с утечкой заданий национального вступительного экзамена NEET, который ежегодно сдают более двух миллионов абитуриентов, поступающих в медицинские колледжи.

Во время акции у резиденции премьер-министра Нарендры Моди полиция задержала лидера оппозиции и главу крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахула Ганди, его сестру Приянку Ганди Вадру, а также лидера партии «Самаджвади» Акхилеша Ядава.

Оппозиционные политики проводили сидячую забастовку, требуя отставки премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Амита Шаха и министра образования Дхармендры Прадхана. По сообщениям индийских СМИ, во время задержания Рахул Ганди получил легкую травму под глазом. Прадхан одвиняет оппозицию в том, что та использует студентов в политических целях.

Скандал со сливом экзаменационных ответов

Поводом для протестов стал скандал вокруг экзамена NEET (National Eligibility cum Entrance Test) — единого теста, без которого невозможно поступить в медицинские колледжи Индии. В этом году его сдавали 2,28 миллиона человек.

Через несколько дней после экзамена выяснилось, что его задания и ответы были заранее распространены среди части абитуриентов. Власти аннулировали результаты и назначили пересдачу.

Для миллионов индийцев поступление в медицинский вуз — один из немногих способов обеспечить себе социальный лифт, и отрасль очень конкурентная. Многие семьи годами копят деньги на подготовку детей к экзамену, продают землю или берут кредиты, чтобы оплатить репетиторов. Поэтому решение о повторном тестировании вызвало массовое недовольство.

Пересдача проходила в условиях беспрецедентных мер безопасности. По данным Би-би-си, по всей стране открыли 5 440 экзаменационных центров и почти 95 тысяч аудиторий. Для контроля использовали 1,3 миллиона камер видеонаблюдения, 51 тысячу глушителей мобильной связи, дроны, служебных собак, металлодетекторы и биометрическую идентификацию. Экзаменационные материалы перевозили самолеты ВВС Индии, а Telegram временно заблокировали из-за опасений новой утечки ответов.

Несмотря на усиленные меры безопасности, скандал перерос в политический кризис. На улицы Нью-Дели и других городов вышли десятки тысяч человек, в основном студентов и молодежи, требуя отставки министра образования. Во время предыдущих демонстраций полиция разгоняла протестующих дубинками и слезоточивым газом. По данным полиции Дели, в столкновениях пострадали около 180 человек, включая 118 сотрудников полиции и 60 протестующих.

Премьер-министр Нарендра Моди лишь спустя несколько недель впервые публично прокомментировал ситуацию. По его словам, по делу об утечке экзаменационных материалов уже арестованы 13 человек, а правительство намерено реформировать систему государственных экзаменов, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.