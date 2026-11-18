Германия и Австрия выступили с инициативой «европеизации» TikTok. Они предлагают, чтобы соцсеть работала в Европе под управлением европейских собственников. Совместное заявление 18 ноября опубликовали госминистр по культуре и СМИ Германии Вольфрам Ваймер и госсекретарь Австрии по цифровизации Александр Прёлль. Присоединиться к «альянсу» они пригласили все европейские страны.

Европейские владельцы, по замыслу авторов, должны обеспечить контроль над данными и алгоритмами платформы и укрепить «цифровой суверенитет». Под «европейскую ответственность» предлагается перевести и основную технологическую инфраструктуру TikTok. Каждый месяц TikTok пользуются около 200 млн европейцев, а в Германии и Австрии приложением пользуется примерно треть населения.

Ваймер и Прёлль считают, что к цифровым сервисам нужно применять те же правила, что и к оборудованию для критической инфраструктуры. В пример они приводят Германию, которая до конца 2026 года уберёт компоненты Huawei и ZTE из ядра сетей 5G. Чиновники также указывают на незаконную передачу данных европейцев в Китай. Кроме того, Еврокомиссия ведёт расследования о возможных нарушениях Закона о цифровых услугах (DSA), которые касаются выборов, защиты детей и дизайна платформы.

Главный источник угрозы авторы видят в материнской компании соцсети ByteDance. По их словам, она ориентируется на интересы Китая, а какой доступ есть у китайского государства к данным миллионов пользователей, до сих пор неясно. В заявлении говорится:

«Слишком долго мы смотрели, как Европу всё сильнее заполняют цифровые сервисы, которые служат не демократическим ценностям Европы, а экономическим и геополитическим интересам третьих сторон».

Свою инициативу Ваймер и Прёлль называют дополнением к мерам по защите детей, которые недавно предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В сентябре Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act. По нему детям младше 13 лет пользоваться соцсетями будет нельзя, а самостоятельно заводить аккаунты разрешат только с 15 лет. Для несовершеннолетних также хотят запретить бесконечную прокрутку, алгоритмические ленты и ночные push-уведомления.