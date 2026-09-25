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Новости

Суд США впервые рассмотрит дело против TikTok о вреде психическому здоровью подростков

The Insider
Фото: UOC

Фото: UOC

В штате Алабама в понедельник начнется первый в США судебный процесс против TikTok по иску о предполагаемом вреде платформы для психического здоровья подростков, сообщает Reuters. Власти штата утверждают, что TikTok и его материнская компания ByteDance сделали соцсеть вызывающей зависимость у несовершеннолетних и вводили пользователей в заблуждение относительно ее безопасности.

По версии прокуратуры Алабамы, бесконечная лента роликов и алгоритмы рекомендаций затягивают подростков в так называемые «пузыри фильтров», где им показывают всё более жесткий контент, в том числе связанный с насилием и самоповреждениями. В иске также утверждается, что TikTok недостаточно эффективно проверяет возраст пользователей и при этом позиционирует приложение как безопасное для подростков.

TikTok обвинения отрицает и заявляет, что безопасность подростков была одним из ключевых принципов при разработке платформы. Компания также ссылается на раздел 230 американского закона о коммуникациях, который в ряде случаев защищает интернет-платформы от ответственности за контент, размещенный пользователями.

Процесс в Алабаме станет первым подобным делом против TikTok в США, которое дойдет до рассмотрения в суде. В январе TikTok уже должен был стать ответчиком на процессе в Калифорнии по иску 19-летней девушки, утверждавшей, что соцсети вызвали у нее зависимость и усугубили депрессию и суицидальные мысли. Однако непосредственно перед началом разбирательства компания заключила с истицей мировое соглашение.

Позднее TikTok урегулировал еще несколько дел до судебного разбирательства. Поэтому процесс в Алабаме может впервые сделать публичными внутренние материалы о работе платформы, которые компания ранее добивалась оставить закрытыми или публиковала в сильно отредактированном виде, отмечает Reuters.

Похожие иски против TikTok подали еще как минимум 27 штатов и Вашингтон. Кроме того, компания фигурирует в тысячах исков от частных лиц, школьных округов и муниципалитетов, которые также связывают использование соцсети с ухудшением психического здоровья подростков.

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Публикация:«Суд США впервые рассмотрит дело против TikTok о вреде психическому здоровью подростков»

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