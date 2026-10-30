Meta, TikTok и X проиграли суд в Великобритании и должны раскрыть данные об удалении публикаций и вредном контенте

Высокий суд Лондона отклонил иски Meta, TikTok и X против британского регулятора Ofcom, который потребовал от компаний подробную статистику о модерации публикаций и распространении вредного контента в социальных сетях. Как сообщает Reuters, компании пытались оспорить законность запросов, утверждая, что сбор необходимых данных потребует чрезмерных затрат и ресурсов. Суд признал требования регулятора правомерными.

В феврале 2026 года Ofcom направил компаниям официальные запросы в рамках британского закона о безопасности в интернете (Online Safety Act). Регулятор потребовал предоставить статистику о количестве удаленных публикаций и заблокированных аккаунтов, случаях ограничения видимости контента, а также о том, сколько пользователей, в том числе несовершеннолетних, сталкивались с вредными материалами. Кроме того, Ofcom запросил данные о жалобах пользователей, результатах их рассмотрения и обжаловании решений модераторов. Часть сведений необходимо было представить с разбивкой по возрастным группам.

Эти данные нужны Ofcom, чтобы оценить масштаб распространения опасного и незаконного контента, проверить эффективность модерации и понять, насколько социальные сети выполняют требования британского законодательства. В частности, регулятор намерен выяснить, сокращается ли количество вредных материалов, с которыми сталкиваются пользователи, и насколько эффективно платформы защищают детей.

Meta, TikTok и X оспорили требования регулятора в суде. Хотя компании конкурируют между собой, их жалобы были объединены в одно производство, поскольку касались полномочий Ofcom по новому закону о безопасности в интернете.

Компании заявили, что требования регулятора несоразмерны поставленным задачам. По словам представителей TikTok, компании пришлось бы собирать огромные массивы статистики о модерации за три года. X утверждала, что выполнение запроса потребует нескольких месяцев работы и обойдется в миллионы фунтов стерлингов. Представители Meta также настаивали, что Ofcom вышел за пределы своих полномочий.

Однако суд отклонил эти доводы. Судьи сочли, что компании не представили достаточно убедительных доказательств чрезмерной нагрузки, которую создают запросы. В Ofcom приветствовали решение, подчеркнув, что получение информации от технологических компаний необходимо для контроля за соблюдением ими закона.

Британский закон Online Safety Act был принят в 2023 году и постепенно вводится в действие. Он обязывает интернет-платформы принимать меры против незаконного контента и обеспечивать дополнительную защиту несовершеннолетних от вредных материалов. За наиболее серьезные нарушения компаниям грозят штрафы в размере до 10% их мирового годового оборота.

Решение суда стало одной из первых проверок полномочий Ofcom, предоставленных новым законом. При этом Meta продолжает другие судебные разбирательства с регулятором, в том числе о порядке расчета сборов и потенциальных штрафов, а также о применении нового регулирования к WhatsApp.