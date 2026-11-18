Администрация Дональда Трампа хочет обязать американские компании публично сообщать, что они используют китайские модели искусственного интеллекта. Три источника рассказали Reuters, что так власти рассчитывают снизить зависимость бизнеса от этих технологий. Новых ограничений, которые могли бы вызвать недовольство индустрии или Пекина, при этом вводить не собираются.

План обсуждали Минфин США и Управление научно-технической политики Белого дома. Он затронул бы, например, Airbnb, чей ИИ-агент службы поддержки работает на модели Qwen от китайской Alibaba. Такие компании должны были бы размещать эти сведения на своих сайтах. Пока неясно, получит ли идея поддержку в администрации.

По данным агентства, чиновники хотят отвадить бизнес от китайского ИИ с помощью кампании в духе «назови и пристыди», сохраняя общий курс на минимальное регулирование отрасли. Открытые китайские модели Kimi, DeepSeek и Qwen набирают популярность в США, поскольку стоят дешевле разработок OpenAI и Anthropic и при этом достаточно эффективны. В октябре они заняли три первых места по объему использования на платформе OpenRouter.

Обсуждение идет на фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга из Nvidia и его романа с предполагаемой китайской шпионкой. Как отмечает агентство, этот скандал усилил в Вашингтоне призывы к жесткой политике в отношении КНР. Конгрессмены-республиканцы Эндрю Гарбарино и Джон Муленар в этом году начали расследование использования китайского ИИ американскими компаниями и направили письма Airbnb, DoorDash и создателю сервиса Cursor.

Ранее администрация Трампа запретила гражданским федеральным ведомствам пользоваться продуктами китайского стартапа DeepSeek из-за угрозы национальной безопасности. Ведомства обязали удалить сервисы компании из своих систем, а саму DeepSeek отстранили от госконтрактов. В июле Белый дом обвинил компанию Moonshot, которая создала модель Kimi, в краже технологий Anthropic.