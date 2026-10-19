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США запретили федеральным ведомствам пользоваться китайским ИИ DeepSeek из-за угрозы нацбезопасности

The Insider
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Администрация Трампа запретила гражданским федеральным ведомствам США пользоваться продуктами и услугами китайского ИИ-стартапа DeepSeek, пишет Bloomberg. Министерство внутренней безопасности в понедельник опубликовало в Федеральном реестре уведомление, по которому агентства обязаны удалить продукты компании из своих систем. Причиной названа потенциальная угроза национальной безопасности, связанная с работой DeepSeek в Китае.

Сопроводительный приказ от 24 июля подписал глава министерства Маркуэйн Маллин. Документ также запрещает DeepSeek участвовать в федеральных госконтрактах. В приказе говорится, что компания собирает большие объемы потенциально чувствительных данных пользователей, которые по китайским законам об информационной безопасности могут оказаться у властей в Пекине. Основанием для запрета стал закон 2018 года о безопасности федеральных закупок.

Отдельные ведомства ограничивали DeepSeek и раньше. В январе 2025 года Агентство оборонных информационных систем Пентагона заблокировало доступ к чат-боту стартапа, в ВМС США действуют рекомендации не использовать открытые ИИ-системы в служебной работе, ограничения ввели и несколько штатов. В апреле 2025 года комитет Палаты представителей по Китаю назвал связи DeepSeek с властями КНР «значительными».

Американские ведомства, отвечающие за нацбезопасность, обвиняют DeepSeek и другие китайские ИИ-компании в систематическом извлечении знаний у разработчиков из США. В феврале OpenAI сообщила конгрессменам, что DeepSeek при создании чат-бота R1 получала данные от ведущих американских систем методом дистилляции. На прошлой неделе Пекин сам предложил внести в список экспортного контроля 23 ИИ-технологии, включая большие языковые модели, ИИ-агентов, дизайн чипов и вычислительные кластеры.

В июле Белый дом обвинил китайскую компанию Moonshot, создателя открытой модели Kimi K3, в краже технологий Anthropic с помощью дистилляции. Директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос назвал «масштабную скрытую промышленную дистилляцию» неприемлемой. Еще в феврале Anthropic обвинила Moonshot, DeepSeek и MiniMax в «кампаниях промышленного масштаба» по дистилляции Claude.

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Публикация:«США запретили федеральным ведомствам пользоваться китайским ИИ DeepSeek из-за угрозы нацбезопасности»

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