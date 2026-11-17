За последний месяц учреждения и компании по всей Европе получили более 8 тысяч ложных сообщений о заложенных бомбах. Об этом сообщает агентство Reuters. Рассылки писем якобы об угрозах взрывов затронули школы, авиакомпании, аэропорты, редакции СМИ, благотворительные организации и частных лиц.

Как отмечает агентство, кампания началась 19 октября, когда сообщения о бомбах получили около 300 школ в Северной Ирландии, не менее 33 школ в Шотландии и примерно 25 организаций в Болгарии — в основном медицинских учреждений. После этого наступило затишье, однако 2 ноября началась вторая волна фейковых сообщений об угрозе взрыва. Тогда самолет Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, был вынужден сесть в Будапеште, получив сообщение о бомбе на борту. В последующие дни письма с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах получили более 50 рейсов около 15 авиакомпаний.

Подобные рассылки 6 ноября стали приходить в редакции СМИ, включая французский телеканал TF-1, болгарский государственный вещатель Nova, ирландский RTE. Всего угрозы получили не менее 12 СМИ.

Самая масштабная атака произошла 11 ноября, когда около 6300 школ в Италии получили ложные сообщения о бомбах. Тогда же аналогичные письма пришли в порядка 1000 школ в Шотландии, 300 школ в Северной Ирландии и еще около 300 школ в Ирландии.

Reuters изучило некоторые сообщения и обнаружило: если в первых рассылках упоминались законы шариата, то в ноябре угрозы начали отправляться от имени российской ультраправой организации «Мужское государство», а затем от имени «Мизогинистана». При этом основатель организации Владислав Поздняков отрицал причастность к происходящему.

Reuters со ссылкой на экспертов по кибербезопасности и представителей властей пишет, что инциденты, вероятно, связаны между собой. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти страны рассматривают версию иностранного вмешательства, подозревая в том числе Россию и другие государства.