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Новости

Более 15 рейсов в Европе получили угрозы минирования 6 ноября. За неделю число самолетов, получивших сообщения о бомбе, превысило 50

The Insider
Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Claudia Greco

В пятницу, 6 ноября, более 15 пассажирских самолетов в Европе получили сообщения об угрозе взрыва на борту. Как отмечает агентство Reuters, волна ложных предупреждений о минировании происходит второй день подряд. Накануне около 30 самолетов получили подобные сообщения. Еще семь бортов пришлось проверять якобы из-за заложенных бомб 3 ноября. За неделю сообщения о взрывчатке получили более 50 рейсов. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал происходящее «гибридной агрессией».

Пассажирские самолеты в Европе 6 ноября снова столкнулись с предупреждениями об угрозе взрыва, сообщила в Twitter (Х) полиция Чехии. Там уточнили, что сообщения о самодельных взрывных устройствах поступили в отношении нескольких рейсов, прибывающих в Прагу и вылетающих из нее.

Издание Novinky уточнило, что речь идет о девяти самолетах: пять из них готовились к вылету в Нидерланды, Великобританию, Румынию, Италию и на Кипр, еще четыре прибыли из Дании, Испании и Великобритании.

Румынский портал G4Media сообщил, что дополнительные меры также были приняты в аэропорту Бухареста, куда из Праги следовал самолет авиакомпании Tarom, получивший сообщение об угрозе взрыва.

Помимо этого стало известно, что угрозы минирования получили четыре самолета, пролетавших над Францией.

Как отмечает газета The Guardian, всего 6 ноября к 15:00 по московскому времени сообщения об угрозе взрыва получили по меньшей мере 17 гражданских самолетов. Специальные меры пришлось также принимать властям Болгарии, Венгрии, Дании и Португалии.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил:

«Не может быть простым совпадением, что по всей Европе происходит столько совершенно одинаковых инцидентов. Наиболее разумное предположение заключается в том, что мы столкнулись с попыткой гибридной агрессии и одной из форм психологической войны».

Накануне, как сообщал The Insider, к середине дня 18 самолетов в Европе получили сообщения о минировании. Агентство Reuters позднее уточнило, что число самолетов, получивших угрозы о минировании 5 ноября, достигло почти 30.

3 ноября как минимум семь самолетов в Европе также получили сообщения о взрывных устройствах на борту. Днем ранее, 2 ноября, самолет Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, был вынужден экстренно приземлиться в Будапеште из-за сообщения о минировании.

Как сообщило агентство ANSA, сотрудники итальянских аэропортов 5 ноября получали электронные сообщения о минировании самолетов от имени российской ультраправой организации «Мужское государство». Агентство Reuters отметило, что не смогло независимо подтвердить, кто именно отправлял эти письма. Основатель группировки Владислав Поздняков причастность к происходящему отрицает и настаивает, что «Мужское государство», которое признано в России экстремистским и запрещено, перестало существовать в 2021 году.

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Публикация:«Более 15 рейсов в Европе получили угрозы минирования 6 ноября. За неделю число самолетов, получивших сообщения о бомбе, превысило 50»

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