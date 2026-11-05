Более 25 гражданских рейсов в Европе получили сообщения о минировании с начала недели. 18 инцидентов произошли 5 ноября

Сразу в нескольких странах Европы 5 ноября пассажирским самолетам пришлось объявить экстренную посадку после сообщений об угрозе взрыва на борту. Как подчеркивает газета The Guardian, речь идет как минимум о 18 рейсах. Инциденты произошли в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии, Бельгии и Испании. Всего с начала недели по меньшей мере 26 самолетов получили сообщения о минировании.

По подсчетам The Guardian, с утра 5 ноября сообщения об угрозе минирования получили по меньшей мере 18 самолетов. Речь идет о рейсах авиакомпаний Ryanair, Wizz Air, LOT, Aer Lingus, FinnAir и Aegean Airlines. Четыре из них летели в Италию, еще четыре — в Чехию, три — в Болгарию, а еще по одному — в Бельгию, Австрию, Польшу и Румынию. Кроме того, по сообщениям испанских властей, три самолета получили подобные сообщения в аэропорту Мадрида.

После приземления четырех самолетов, летевших в Прагу, чешская полиция начала проверку бортов. По словам правоохранителей, степень серьезности угрозы была оценена как низкая. Власти не стали ограничивать работу аэропорта имени Вацлава Гавела из-за этих инцидентов.

Министерство транспорта Болгарии, в свою очередь, заявило, что после проверки трех бортов Ryanair, приземлившихся в стране, никаких взрывных устройств выявлено не было.

Не выявили минирования и на борту FinnAir, следовавшего в Рим. В заявлении аэропорта Фьюмичино говорится, что проверка самолетов, на которых якобы находились взрывные устройства, не повлияли на работу аэропорта.

В компании FinnAir заявили газете The Guardian:

«К сожалению, воздушное движение иногда подвергается угрозам, как мы видели на этой неделе, когда и другие авиакомпании в Европе столкнулись с ложными сообщениями об угрозе взрыва. Речь почти всегда идет о необоснованных угрозах».

Ранее, 3 ноября, как минимум семь самолетов, четыре из которых принадлежат Ryanair, также получили сообщения о взрывных устройствах на борту. Как отмечало агентство Reuters, все они выполняли рейсы между европейскими городами. Днем ранее — 2 ноября — рейс Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, был вынужден экстренно приземлиться в Будапеште из-за сообщения о минировании.

Таким образом, с начала недели как минимум 26 рейсов над Европой получили ложные сообщения о минировании.