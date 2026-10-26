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Почти четверть пилотов европейских авиарейсов совершают полеты, будучи слишком уставшими. Это может отразиться на безопасности полетов

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Почти четверть пилотов на европейских авиарейсах регулярно летают невзирая на чрезмерную усталость, которая, по правилам авиационной безопасности, должна быть основанием для признания негодным к полету. Регулярные полеты в таком состоянии могут негативно сказаться на безопасности. Это следует из опроса, проведенного Европейской ассоциацией пилотов.

Опрос охватывал около 7200 капитанов и вторых пилотов. Почти четверть (24%) пилотов признались, что они обычно продолжают выполнять полеты тогда, когда должны были сообщить о своей непригодности по причине усталости (unfit to fly due to fatigue). Это позволяет отстранять их от выполнения обязанностей из-за риска для полетов. 

Еще примерно три четверти респондентов хотя бы раз за последние четыре недели во время управления самолетом пережили микросон — короткий непроизвольный эпизод засыпания, который длится несколько секунд. 

Чаще всего об эпизодах микросна сообщали пилоты из авиакомпаний в Ирландии и на Мальте. В состоянии крайней усталости чаще совершали полеты авиакомпаний из Испании, Ирландии и Франции. 

Несмотря на то что проблема чрезмерной усталости среди пилотов достаточно распространенная, лишь каждый третий сказал, что обычно заявляет о своей неготовности к полету. Чаще опрошенные опасаются негативных последствий со стороны руководства (например, штрафов), если сообщат о своей нетрудоспособности. Часть пилотов (16,8%) сообщили, что скорее возьмут больничный, чем подадут такой рапорт. 

При этом для пилотов рапорт о нетрудоспособности из-за усталости является обязанностью. В авиакомпаниях с развитой культурой безопасности за такой рапорт не должны наказывать: руководство обязано заменить уставшего пилота. 

Усталость пилотов (и других членов экипажа) в авиации — результат продолжительных рабочих часов и полетов через часовые пояса, которые могут нарушить естественный цикл сна организма. Для полетов это к тому же серьезная проблема безопасности: усталость может сказаться на быстроте реакции в непредвиденной ситуации. 

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Публикация:«Почти четверть пилотов европейских авиарейсов совершают полеты, будучи слишком уставшими. Это может отразиться на безопасности полетов»

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