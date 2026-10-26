Почти четверть пилотов европейских авиарейсов совершают полеты, будучи слишком уставшими. Это может отразиться на безопасности полетов

Почти четверть пилотов на европейских авиарейсах регулярно летают невзирая на чрезмерную усталость, которая, по правилам авиационной безопасности, должна быть основанием для признания негодным к полету. Регулярные полеты в таком состоянии могут негативно сказаться на безопасности. Это следует из опроса, проведенного Европейской ассоциацией пилотов.

Опрос охватывал около 7200 капитанов и вторых пилотов. Почти четверть (24%) пилотов признались, что они обычно продолжают выполнять полеты тогда, когда должны были сообщить о своей непригодности по причине усталости (unfit to fly due to fatigue). Это позволяет отстранять их от выполнения обязанностей из-за риска для полетов.

Еще примерно три четверти респондентов хотя бы раз за последние четыре недели во время управления самолетом пережили микросон — короткий непроизвольный эпизод засыпания, который длится несколько секунд.

Чаще всего об эпизодах микросна сообщали пилоты из авиакомпаний в Ирландии и на Мальте. В состоянии крайней усталости чаще совершали полеты авиакомпаний из Испании, Ирландии и Франции.

Несмотря на то что проблема чрезмерной усталости среди пилотов достаточно распространенная, лишь каждый третий сказал, что обычно заявляет о своей неготовности к полету. Чаще опрошенные опасаются негативных последствий со стороны руководства (например, штрафов), если сообщат о своей нетрудоспособности. Часть пилотов (16,8%) сообщили, что скорее возьмут больничный, чем подадут такой рапорт.

При этом для пилотов рапорт о нетрудоспособности из-за усталости является обязанностью. В авиакомпаниях с развитой культурой безопасности за такой рапорт не должны наказывать: руководство обязано заменить уставшего пилота.

Усталость пилотов (и других членов экипажа) в авиации — результат продолжительных рабочих часов и полетов через часовые пояса, которые могут нарушить естественный цикл сна организма. Для полетов это к тому же серьезная проблема безопасности: усталость может сказаться на быстроте реакции в непредвиденной ситуации.