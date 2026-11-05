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Новости

Швеция на полгода вводит пограничный контроль внутри шенгенской зоны из-за гибридных угроз со стороны России

The Insider
Фото: Johan Nilsson/TT

Фото: Johan Nilsson/TT

Правительство Швеции приняло решение возобновить пограничный контроль со странами Евросоюза с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года из-за гибридных угроз со стороны России. Об этом говорится на сайте правительства королевства. Ранее пограничный контроль уже действовал в Швеции, но в предыдущие разы власти не объясняли его угрозами со стороны РФ, а использовали более общие формулировки.

Как отмечается в пресс-релизе Минюста Швеции, решение ввести с 12 ноября пограничный контроль со странами шенгенской зоны «основано на оценке серьезной угрозы общественному порядку и внутренней безопасности». Там пояснили:

«Оценка правительства основана прежде всего на серьезной ситуации в сфере безопасности, сложившейся в результате полномасштабного вторжения России в Украину, которое привело к появлению гибридных угроз и враждебных субъектов, перемещающихся в пределах шенгенской зоны.

Решение о возобновлении пограничного контроля на внутренней границе — одна из нескольких мер, необходимых для реагирования на серьезные угрозы внутренней безопасности Швеции. Решения о возобновлении пограничного контроля принимаются в соответствии с общим законодательством ЕС.

Возобновление пограничного контроля на внутренних границах — важная мера, обеспечивающая властям доступ к необходимым инструментам и условиям для выявления прибывающих лиц, которые могут представлять угрозу общественному порядку и внутренней безопасности».

В Стокгольме подчеркнули, что ряд других стран шенгенской зоны — Франция, Германия, Норвегия и Дания — также ввели внутренний пограничный контроль.

Фактически речь идет о продлении уже действовавшего пограничного контроля. Однако в предыдущие разы власти Швеции объясняли его необходимость «серьезной ситуацией в сфере безопасности, в частности, ситуацией с трансграничной преступностью, связанной с государственными структурами и терроризмом». В сообщениях от 18 мая 2026 года, а также двух аналогичных постановлениях от 2025 года Россия и гибридные угрозы с ее стороны не упоминались.

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Публикация:«Швеция на полгода вводит пограничный контроль внутри шенгенской зоны из-за гибридных угроз со стороны России»

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