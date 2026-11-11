Сотни школ в Италии, а также Ирландии и Великобритании были эвакуированы после сообщений о минировании. Отправитель писем в итальянские учебные заведения подписался Михаилом Андроповым — он уже рассылал подобные сообщения в редакции европейских телеканалов и аэропорты по всей Европе. Некоторые чиновники связывают эти кампании с гибридными атаками России.

Итальянское агентство Ansa со ссылкой на Министерство образования пишет, что сообщения о ложном минировании прислали на электронные почты порядка шести тысяч школ по всей стране. Не все их эвакуировали — занятия прервали лишь в 300 учебных заведениях. Доказательств конкретных угроз пока что не нашли.

Все отправленные в школы письма были однотипны. Неизвестный утверждал, что оставил в школе «мощное дистанционно управляемое взрывное устройство». Он подписывался как «Михаил Андропов, лидер самопровозглашенного вилайета Мизогинстан».

Помимо угроз взрывов в школах, отдельно указывалось, что взрывное устройство заложили в машине итальянского премьера Джорджи Мелони. Сама Мелони не стала комментировать угрозы в свой адрес, написав в Facebook, что сообщения о минированиях в школах «связаны со стратегией, направленной на создание тревоги и беспокойства».

Письма с угрозами получили также и школы в Ирландии и Великобритании. Полиция в обоих случаях также назвала эти сообщения ложными.

Отправители этих писем с угрозами неизвестны. Ирландские и британские СМИ не публиковали текст данных писем, но в итальянской рассылке ее автор называет себя Михаилом Андроповым.

На прошлой неделе письма от такого же отправителя получили ирландская общественная телерадиокомпания RTE и болгарский телеканал Nova TV. Письма под заголовком «Послание Западу» тогда представляли угрозы как начало серии атак на транспорт по всей Европе.

До этого за неделю сообщения о минированиях на авиарейсах получили десятки аэропортов по всей Европе. Михаил Андропов взял на себя ответственность и за эти угрозы Примечательно при этом, что в Италии письма о минировании, отправленные 5 ноября, были подписаны «Мужским государством» (Stato Maschile) — российской ультраправой организацией. Основатель группировки Владислав Поздняков, впрочем, причастность к происходящему отрицал.

Ранее некоторые чиновники в разговорах со СМИ тоже высказывали подозрения, что за кампанией по дестабилизации повседневной жизни в европейских странах может стоять Россия. Еще один кандидат — Иран. На этой неделе МИД Франции обвинил Тегеран в кибератаках на холодильники крупных супермаркетов страны.