Глава МИД Франции: За кибератаками на холодильники в супермаркетах стоит Иран

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что за серией недавних кибератак на холодильники крупных супермаркетов страны стоит Иран. Об этом сообщает издание Politico. Ранее в октябре хакеры отключили холодильники в сотнях французских супермаркетов. В начале ноября аналогичные атаки затронули магазины уже сразу в нескольких странах Европы.

Жан-Ноэль Барро заявил, что за серией «беспрецедентных» атак на холодильники нескольких крупных сетей супермаркетов страны стоит Иран. Он отметил:

«Благодаря выдающейся работе государственных ведомств я могу подтвердить, что ответственность за эту атаку лежит на Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Мы введем санкции на общеевропейском уровне против тех, кто ответственен за эти действия».

Барро подчеркнул, что в результате иранских атак пострадали около 700 объектов продовольственной торговли во Франции. Как отмечает Politico, французский дипломат говорил именно об инцидентах, зафиксированных в его стране, однако недавно хакерским атакам подверглись также продуктовые магазины и в других европейских странах.

Первая крупная атака на французские супермаркеты произошла ночью 11 октября. Злоумышленники перевели оборудование в режим разморозки, и магазинам пришлось избавиться от испорченных продуктов. Затем, в ночь на 2 ноября, сбои в работе холодильников и морозильных камер произошли в супермаркетах Бельгии, Люксембурга, Швеции, Эстонии, Ирландии, Нидерландов и Финляндии. В некоторых магазинах температура оборудования поднялась до 50°C.

Агентство Reuters 29 октября сообщило, что Пентагон расследует как возможную кибератаку аналогичные сбои морозильного оборудования на американских военных базах. В августе инциденты произошли как минимум в шести магазинах для военнослужащих, где из-за повышения температуры испортились продукты. Американские военные следователи связались с французскими коллегами, расследующими октябрьские кибератаки. При этом связь между инцидентами в разных странах пока не установлена.