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Новости

Европейские телеканалы получили угрозы взрыва от «Михаила Андропова». Он взял на себя ответственность и за ложные минирования авиарейсов

The Insider
Фото: REUTERS/Natalia Campos

Фото: REUTERS/Natalia Campos

В пятницу, 6 ноября, ирландская общественная телерадиокомпания RTE и болгарский телеканал Nova TV получили по электронной почте угрозы взрыва от отправителя, подписавшегося Михаилом Андроповым. Он также взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских самолетов в Европе, сообщает Reuters. RTE эвакуировала сотрудников и прервала эфир. Об угрозе безопасности заявил и британский телеканал Sky.

Письма под заголовком «Послание Западу» представляли угрозы как начало серии атак на транспорт по всей Европе. Reuters не смогло установить, кто их отправил, откуда они пришли и связаны ли они с угрозами в адрес десятков рейсов, поступавшими со вторника. Бомб ни на одном борту не нашли, все самолеты благополучно приземлились.

6 ноября рейс Wizz Air из Праги в Рим перенаправили в Венецию, однако в целом перебоев в авиасообщении стало заметно меньше. Венгерские истребители сопровождали через воздушное пространство страны лайнеры, летевшие из Брюсселя в Софию и из Праги в Бухарест и на Кипр. Министр обороны Венгрии Ромулус Рузин-Сенди сообщил, что НАТО распорядилось провести патрулирование в регионе.

Многие европейские чиновники связывают угрозы с кампанией «гибридных» атак, которую приписывают России, Москва причастность отрицает. Еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен заявила в разговоре с Reuters:

«Нас атакуют постоянно. Эти операции нужны, чтобы дестабилизировать наши общества и посеять недоверие среди граждан».

По ее словам, за ними не всегда стоит Россия, но «довольно часто».

За неделю сообщения о минировании получили более 50 рейсов в Европе, из них свыше 15 — 6 ноября и около 30 — накануне. 5 ноября итальянские аэропорты получали письма от имени запрещенной в России ультраправой организации «Мужское государство». Ее основатель Владислав Поздняков причастность к происходящему отрицает.

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Публикация:«Европейские телеканалы получили угрозы взрыва от «Михаила Андропова». Он взял на себя ответственность и за ложные минирования авиарейсов»

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