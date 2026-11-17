США 17 ноября официально лишились статуса страны, свободной от кори, спустя более 25 лет после того, как им удалось исключить распространение этого заболевания. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения (ПАОЗ). Ранее отмечалось, что 2026-й стал худшим для США по заболеваемости корью с 1991 года.

Решение ПАОЗ было принято после того, как на прошлой неделе независимая комиссия из восьми научных экспертов собралась для изучения эпидемиологической обстановки в США. Окончательное решение на основе выводов ученых принял директор ПАОЗ (регионального отделения ВОЗ) Жарбас Барбоза. Он отметил, что корь — после 12 месяцев непрерывной передачи вируса — стала эндемичным заболеванием в США — то есть постоянно присутствующим на территории страны.

Барбоза заявил:

«Комиссия пришла к выводу, что эндемичная передача кори возобновилась в Боливии, Мексике и Соединенных Штатах, и рекомендовала лишить эти страны статуса территорий, ликвидировавших корь. Я принял эту рекомендацию».

По состоянию на середину ноября 2026-го с начала года было зафиксировано более 5400 случаев кори. Издание The Hill уточняет, что за последние два года в США было зарегистрировано более 7700 случаев заболевания, а в 2026 году власти нескольких штатов отчитались о более 10 случаях смерти, вызванных корью.

Как отмечает CNBC, речь идет о серьезном шаге назад для американской системы здравоохранения, которая столкнулась со снижением уровня вакцинации детей и растущим недоверием к прививкам, что способствует вспышкам кори по всей стране. Кроме того, на вспышку, вероятно, повлияла и политика администрации президента США Дональда Трампа, а именно — министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, который изменил рекомендации по вакцинации детей против кори и на протяжении многих лет без каких-либо научных оснований ставил под сомнение безопасность этой вакцины.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Эрика Шварц на прошлой неделе заверила, что лишение США статуса страны, свободной от кори, не изменит подходов CDC — агентство продолжит «делать ровно то же самое, что делает сейчас». Она заявила, что лучшим способом профилактики кори остается вакцинация.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эффективность вакцины от кори составляет около 97% после двух доз и 93% после одной. Данные CDC показывают, что в 2025–2026 учебном году охват вакцинацией американских детей, посещающих подготовительные классы школ, снизился до 92,4%. Специалисты в области здравоохранения считают, что для предотвращения передачи вируса необходим охват как минимум в 95%.

По данным исследователей Университета Джонса Хопкинса, экономический ущерб от вспышек кори в США в 2026 году уже составляет около $83 млн.

Помимо США, недавно статуса стран, свободных от кори, лишились Канада, Испания и Великобритания.

Как отмечает ВОЗ, корь — высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. С 2000-го по 2024 год вакцинация против кори позволила предотвратить более 59 млн случаев смерти в мире. Тем не менее в 2024 году от кори умерли около 95 тысяч человек, в основном непривитые или не до конца привитые дети младше пяти лет.