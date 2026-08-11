Трамп своим указом сократил число рекомендуемых вакцинаций для детей. Прививку от кори, паротита и краснухи рекомендовано разделить на три

Дональд Трамп подписал указ о внесении изменений в календарь прививок, рекомендованных для детей федеральным правительством США. Как сообщает Reuters, документ сокращает с 17 до 11 число болезней, от которых рекомендуется вакцинировать детей.

«С сегодняшнего дня моя администрация признает золотые стандарты вакцинации детей, предусматривающие только 11 основных прививок против наиболее серьезных и опасных заболеваний, наряду с вакциной MMR, которую, надеюсь, разделят», — заявил Трамп во время церемонии.

Указ также рекомендует разделить вакцину против кори, паротита и краснухи (MMR) на три прививки, которые будут ставить во время отдельных визитов ко врачу.

Врачебное сообщество, в свою очередь, утверждает, что нет каких-либо новых научных данных для обоснования вносимых изменений. По мнению врачей, меньшее количество рекомендуемых прививок приведет к тому, что больше детей будет страдать от заболеваний, которые можно было предотвратить.

Во время церемонии подписания указа президент США упомянул о возможной связи между прививками и аутизмом: «Есть группы, у которых практически нет проблем с аутизмом. Это группы, которые не очень интересуются вакцинами. Что-то здесь не так». Научные исследования, проводимые на протяжении десятилетий, установили, что связи между прививками и аутизмом нет.

В конце июля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп требует от министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего активнее искать связь между вакцинами и аутизмом и добиваться сокращения числа прививок, которые федеральные рекомендации предписывают детям.

В конце мая Трамп подписал указ, обязывающий Минздрав сократить детский календарь прививок: в документе утверждалось, что американский календарь не соответствует практике других стран. Часть высокопоставленных чиновников ведомства была озадачена, потому что до этого получала от Белого дома противоположный сигнал. Еще в январе Кеннеди предложил урезать список рекомендованных детских прививок с 17 заболеваний до 11, но в марте федеральный судья Брайан Мёрфи заблокировал этот план, указав, что власти обошли профильный консультативный комитет по иммунизации. Трамп счел судью «активистом» и потребовал ответных мер, после чего в июне министр попросил апелляционный суд ускорить рассмотрение дела.

Как рассказал The Insider эксперт в области фармацевтики, говоривший на условиях анонимности, положения указа носят рекомендательный характер, однако позиция Трампа способствует распространению предубеждений против вакцин.

«Указ рекомендует, а не запрещает и не обязывает. Комбинированная вакцина MMR останется на рыке, и все желающие смогут ею воспользоваться. Когда Трампа попросили объяснить смысл этого разделения, он сказал, что ему говорили знающие люди, что комбинированная вакцина вызывает аутизм, а по отдельности компоненты безопасны и эффективны. Когда его попросили привести какие-то свидетельства в пользу этих слов, он ушел от ответа. Никакого научного смысла в этом разделении нет. Комбинированная вакцина используется во всем мире, она безопасна и эффективна и очень давно применяется. Идея идет от Роберта Кеннеди-младшего, известного антиваксера и адепта давно опровергнутой страшилки о том, что вакцины вызывают аутизм. Видимо, для Трампа это способ угодить его избирательной базе и дать больше выбора — можно колоться комбинированной вакциной, а можно разделить ее на три визита к врачу. Для детей это лишние визиты к врачу и лишний стресс. К тому же такая риторика Трампа подпитывает антиваксерские настроения. Кто-то прислушается к своему президенту и просто не будет колоться. Это в духе администрации Трампа — подмена правил, основанных на научной достоверности, на принятие решений на основании политических пристрастий».

По словам эксперта, сейчас на рынке есть только комбинированная вакцина MMR, по отдельности ее компоненты недоступны.