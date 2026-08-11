Трамп своим указом сократил число рекомендуемых вакцинаций для детей. Прививку от кори, паротита и краснухи рекомендовано разделить на три

Дональд Трамп подписал указ о внесении изменений в календарь прививок, рекомендованных для детей федеральным правительством США. Как сообщает Reuters, документ сокращает с 17 до 11 число болезней, от которых рекомендуется вакцинировать детей.
«С сегодняшнего дня моя администрация признает золотые стандарты вакцинации детей, предусматривающие только 11 основных прививок против наиболее серьезных и опасных заболеваний, наряду с вакциной MMR, которую, надеюсь, разделят», — заявил Трамп во время церемонии.
Указ также рекомендует разделить вакцину против кори, паротита и краснухи (MMR) на три прививки, которые будут ставить во время отдельных визитов ко врачу.
Врачебное сообщество, в свою очередь, утверждает, что нет каких-либо новых научных данных для обоснования вносимых изменений. По мнению врачей, меньшее количество рекомендуемых прививок приведет к тому, что больше детей будет страдать от заболеваний, которые можно было предотвратить.
Во время церемонии подписания указа президент США упомянул о возможной связи между прививками и аутизмом: «Есть группы, у которых практически нет проблем с аутизмом. Это группы, которые не очень интересуются вакцинами. Что-то здесь не так». Научные исследования, проводимые на протяжении десятилетий, установили, что связи между прививками и аутизмом нет.
В конце июля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп требует от министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего активнее искать связь между вакцинами и аутизмом и добиваться сокращения числа прививок, которые федеральные рекомендации предписывают детям.
В конце мая Трамп подписал указ, обязывающий Минздрав сократить детский календарь прививок: в документе утверждалось, что американский календарь не соответствует практике других стран. Часть высокопоставленных чиновников ведомства была озадачена, потому что до этого получала от Белого дома противоположный сигнал. Еще в январе Кеннеди предложил урезать список рекомендованных детских прививок с 17 заболеваний до 11, но в марте федеральный судья Брайан Мёрфи заблокировал этот план, указав, что власти обошли профильный консультативный комитет по иммунизации. Трамп счел судью «активистом» и потребовал ответных мер, после чего в июне министр попросил апелляционный суд ускорить рассмотрение дела.
Как рассказал The Insider эксперт в области фармацевтики, говоривший на условиях анонимности, положения указа носят рекомендательный характер, однако позиция Трампа способствует распространению предубеждений против вакцин.
«Указ рекомендует, а не запрещает и не обязывает. Комбинированная вакцина MMR останется на рыке, и все желающие смогут ею воспользоваться. Когда Трампа попросили объяснить смысл этого разделения, он сказал, что ему говорили знающие люди, что комбинированная вакцина вызывает аутизм, а по отдельности компоненты безопасны и эффективны. Когда его попросили привести какие-то свидетельства в пользу этих слов, он ушел от ответа. Никакого научного смысла в этом разделении нет. Комбинированная вакцина используется во всем мире, она безопасна и эффективна и очень давно применяется.
Идея идет от Роберта Кеннеди-младшего, известного антиваксера и адепта давно опровергнутой страшилки о том, что вакцины вызывают аутизм. Видимо, для Трампа это способ угодить его избирательной базе и дать больше выбора — можно колоться комбинированной вакциной, а можно разделить ее на три визита к врачу. Для детей это лишние визиты к врачу и лишний стресс. К тому же такая риторика Трампа подпитывает антиваксерские настроения. Кто-то прислушается к своему президенту и просто не будет колоться. Это в духе администрации Трампа — подмена правил, основанных на научной достоверности, на принятие решений на основании политических пристрастий».
По словам эксперта, сейчас на рынке есть только комбинированная вакцина MMR, по отдельности ее компоненты недоступны.
«Производителям придется потратить несколько месяцев, а может быть и более года, чтобы наладить производство. С другой стороны, это может открыть для них лишний рынок. Месседжи администрации не согласуются между собой. Риторика ведь была такая, что злобная фарма хочет уколоть людей как можно большим количеством вакцин, а тут, наоборот, увеличивается количество уколов парадоксальным образом.
В указе, помимо этого, есть еще всякие рекомендации, например, о сокращении перечня обязательных вакцин и расширении списка противопоказаний и предлогов, по которым нельзя вакцинироваться. Во многих штатах есть список обязательных прививок, без которых ребенок не сможет посещать детские учреждения. Теперь же на основании этого указа можно придумать кучу отводов от вакцинации, в том числе религиозных».