Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.03

EUR

88.89

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

324

 

 

 

 

 

Новости

В США зафиксировано рекордное за последние 35 лет количество заболевших корью

The Insider
Иллюстрация к материалу

На 23 июля 2026 года в США было зафиксировано 2318 случаев кори, тогда как за весь прошлый год насчитывалось всего 2289 случаев, сообщило руководство Центров по контролю и профилактики заболеваний (CDC). Таким образом, США побили 35-летний рекорд по количеству случаев кори. 

Большинство заболевших — 93%, по данным CDC, — не были вакцинированы, или их прививочный статус неизвестен. Среди иностранных туристов в США было зафиксировано всего 16 случаев. С прошлого года значительно выросло число вспышек кори — то есть кластеров из трех и более связанных между собой случаев: в прошлом году их было зарегистрировано 16, а в этом 48. Почти половина заболевших в 2026 году — дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет, при этом среди них самая низкая доля госпитализированных — 3%. 31% заболевших — взрослые от 20 лет, еще 20% — дети младше 5 лет. Смертей от кори в этом году зафиксировано пока не было, в 2025 году их было 3. 

Как отмечают исследователи, рост числа заболевших происходит на фоне устойчивого снижения охвата детей-дошкольников вакцинацией против кори, краснухи и паротита (вакцина MMR). Для формирования коллективного иммунитета привиты должны быть 95% детей, тогда как в 2024–2025 учебном году он составлял всего 92,5% (в 2019–2020 гг. — 95,2%). Это делает потенциально уязвимыми к кори 286 000 детей.

«Мы вошли в число стран, где уровень вакцинации не достигает необходимого уровня для защиты всех наших детей от некоторых из самых заразных заболеваний. Корь — это как канарейка в угольной шахте. Она говорит о том, что наши сообщества уязвимы не только перед корью, но и перед коклюшем, менингитом, ветряной оспой и другими болезнями, которые легко контролируются с помощью вакцинации», — заявил педиатр Ричард Бессер, президент Фонда Роберта Вуд Джонсона в интервью NBC.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте