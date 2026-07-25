В США зафиксировано рекордное за последние 35 лет количество заболевших корью

На 23 июля 2026 года в США было зафиксировано 2318 случаев кори, тогда как за весь прошлый год насчитывалось всего 2289 случаев, сообщило руководство Центров по контролю и профилактики заболеваний (CDC). Таким образом, США побили 35-летний рекорд по количеству случаев кори.

Большинство заболевших — 93%, по данным CDC, — не были вакцинированы, или их прививочный статус неизвестен. Среди иностранных туристов в США было зафиксировано всего 16 случаев. С прошлого года значительно выросло число вспышек кори — то есть кластеров из трех и более связанных между собой случаев: в прошлом году их было зарегистрировано 16, а в этом 48. Почти половина заболевших в 2026 году — дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет, при этом среди них самая низкая доля госпитализированных — 3%. 31% заболевших — взрослые от 20 лет, еще 20% — дети младше 5 лет. Смертей от кори в этом году зафиксировано пока не было, в 2025 году их было 3.

Как отмечают исследователи, рост числа заболевших происходит на фоне устойчивого снижения охвата детей-дошкольников вакцинацией против кори, краснухи и паротита (вакцина MMR). Для формирования коллективного иммунитета привиты должны быть 95% детей, тогда как в 2024–2025 учебном году он составлял всего 92,5% (в 2019–2020 гг. — 95,2%). Это делает потенциально уязвимыми к кори 286 000 детей.

«Мы вошли в число стран, где уровень вакцинации не достигает необходимого уровня для защиты всех наших детей от некоторых из самых заразных заболеваний. Корь — это как канарейка в угольной шахте. Она говорит о том, что наши сообщества уязвимы не только перед корью, но и перед коклюшем, менингитом, ветряной оспой и другими болезнями, которые легко контролируются с помощью вакцинации», — заявил педиатр Ричард Бессер, президент Фонда Роберта Вуд Джонсона в интервью NBC.