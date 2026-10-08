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Новости

В США — худший год по заболеваемости корью с 1991-го. Случаи выявлены во всех штатах, кроме пяти

The Insider
Фото: blurAZ / Shutterstock / FOTODOM

Фото: blurAZ / Shutterstock / FOTODOM

Нынешний год стал для США худшим по заболеваемости корью с 1991 года, сообщает Associated Press. С начала прошлого года крупные вспышки инфекции фиксировались сразу в нескольких штатах — в Техасе, Юте, Южной Каролине, а теперь и в Пенсильвании.

Заболеваемость в этом году росла волнами — первая пришлась на начало года, вторая началась на рубеже лета и осени. Случаи кори выявлены по всей стране, больше всего — в Пенсильвании, Южной Каролине и Юте. Ни одного заболевшего не зарегистрировано лишь в пяти штатах.

Корь была объявлена ликвидированной в США в 2000 году — это означало, что вирус перестал непрерывно распространяться внутри страны. Много лет заболеваемость оставалась низкой, но теперь вспышки (так называют три и более связанных между собой случая) возникают там, где сосредоточены непривитые жители.

Большинство подтвержденных случаев приходится на детей и подростков. Подавляющее большинство заболевших либо не были привиты, либо их прививочный статус неизвестен. Органы здравоохранения сходятся во мнении, что лучшая защита от кори — вакцинация.

В сентябре Reuters писало, что вспышка в Пенсильвании стала одной из крупнейших и самых смертоносных в стране, а министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, известный антиваксер, распорядился не включать смерти от кори в этом штате в общенациональную статистику. Власти Пенсильвании связывали с инфекцией гибель четырех человек и потребовали от федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) официально это признать.

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Публикация:«В США — худший год по заболеваемости корью с 1991-го. Случаи выявлены во всех штатах, кроме пяти»

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