Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задерживает обладателей грин-карт за мелкие правонарушения, совершённые десятилетия назад, пишет The Washington Post. По словам адвокатов, эти обвинения не мешали людям получать и продлевать статус, а раньше за них не стали бы лишать вида на жительство. Мигрантов останавливают на пограничных переходах и в аэропортах.

В марте на пункте пропуска Прогресо в Техасе задержали 74-летнюю Сан-Хуаниту Гуэрру, которая 30 лет ездила в Мексику за лекарствами. По отпечаткам пальцев у нее нашли судимость 1994 года. Тогда она забрала пистолет у одного из детей-подростков, и его обнаружили в аэропорту. Гуэрру обвинили в том, что она скрыла это в документах. Она провела под стражей 22 дня, и вышла только под залог, ради которого семья заняла $15 тысяч.

В октябре в техасском центре содержания ICE умер 56-летний Эмилиано Андраде Коваррубиас, задержанный в июне на въезде в Ларедо. Министерство внутренней безопасности (DHS) заявило, что он получил грин-карту, умолчав об обвинении в краже 2004 года. По словам его дочери, отец забрал лестницу у клиента, который ему не заплатил, а под стражей не получал нормальной медицинской помощи. В ICE утверждают, что уход за Коваррубиасом был надлежащим.

Многие задержанные сохраняют статус через суд, но перед этим неделями и месяцами сидят под стражей. Иммиграционный адвокат из Техаса Джоди Гудвин сказала:

«Я говорю всем своим клиентам: если у вас грин-карта, просто сидите дома. Не путешествуйте».

DHS не ответило, сколько обладателей грин-карт задержано. Пограничники в Техасе сказали, что такие проверки шли всегда, и отрицали, что у них есть квоты на аресты.

Ранее The Guardian по документам, полученным через запрос о свободе информации, выяснила, что ICE с октября 2025 года перестала учитывать выкидыши у задержанных женщин. При этом беременных в центрах содержания тогда было рекордное число. В ведомстве объяснили это сменой системы медицинской отчетности. Врачи и адвокаты считают, что реальное число выкидышей занижено.