Google и Meta сопротивляются требованиям ICE о передаче данных пользователей, критикующих миграционную политику Трампа

Крупнейшие технологические компании США стали активнее оспаривать требования Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) о предоставлении данных пользователей, критикующих миграционную политику Дональда Трампа. Компании опасаются расследований со стороны демократов в случае, если те усилят позиции в Конгрессе после промежуточных выборов, сообщает The Wall Street Journal.

В последние месяцы Google и Meta пытались оспаривать запросы Министерства внутренней безопасности США (DHS), которые считали чрезмерно широкими, а также откладывали ответы на некоторые из них. TikTok и другие платформы изменили правила уведомления пользователей о передаче их данных правоохранительным органам.

В течение последнего года ICE запрашивала у Google информацию о некоторых YouTube-каналах, у Meta — о владельцах анонимных аккаунтов, публикующих сведения о действиях миграционных властей, а у других социальных сетей — персональные данные пользователей. По данным WSJ, ведомство искало в интернете высказывания, которые считало угрозой для федеральных агентов или миграционных операций.

Многие запросы направлялись в форме административных повесток. В отличие от судебных ордеров на обыск и повесток большого жюри, такие документы ICE может выдавать без предварительного одобрения судьи. В последнее время DHS также стало чаще прибегать к повесткам большого жюри, за неисполнение которых предусмотрены более серьезные юридические последствия.

В первой половине 2025 года Google получила от властей США около 28,6 тысячи повесток — рекордное количество. Примерно столько же запросов поступило во второй половине года, следует из отчетов компании о прозрачности.

В одном из случаев Министерство внутренней безопасности потребовало у Google предоставить имена подписчиков и IP-адреса, связанные с несколькими YouTube-каналами, в том числе с каналами журналистки Мегин Келли и газеты Milwaukee Journal Sentinel. Согласно судебным документам, Google оспорила запрос, указав, что правовые основания для его выдачи неясны.

В другом случае ведомство запросило персональные данные гражданина Канады, проживающего за пределами США. Мужчина впоследствии подал в суд на главу DHS Марквейна Маллина, утверждая, что повестка была попыткой заставить его замолчать после критики администрации Трампа в интернете.

Google также оспорила один из запросов Министерства юстиции в суде Северной Каролины, назвав его «чрезвычайно широким предоставлением практически неограниченных полномочий по выдаче повесток».

Резкий рост числа запросов и публикации СМИ о том, как администрация Трампа использует административные повестки против критиков, вызвали недовольство среди сотрудников Google. Они обвиняли компанию в том, что, передавая данные пользователей властям, она не защищает их интересы. На фоне резкого роста административных повесток компания усилила внутренний контроль за административными повестками и увеличила срок, в течение которого пользователи могут отреагировать на уведомление о запросе их данных.

Технологические компании иногда запрашивают у DHS дополнительные разъяснения вместо немедленной передачи данных. По словам источников WSJ, в таких случаях ведомство нередко позволяет сроку действия запросов истечь, не предпринимая дальнейших шагов.

Согласно отчетности Meta, во второй половине 2025 года компания предоставляла некоторые данные в ответ на 88,8% запросов правительства США. Однако в одном из случаев она оспорила требование раскрыть личность пользователя Instagram. После того как пользователь через своего адвоката добился отмены повестки, DHS отозвало запрос.

По данным источников издания, в последние недели сотрудники Meta, отвечающие за взаимодействие с правоохранительными органами, решили не отвечать на одну из повесток большого жюри, касавшуюся высказываний пользователя на платформе. Они рассчитывали, что власти откажутся от дальнейших действий.

Reddit заявила, что регулярно оспаривает чрезмерно широкие запросы, угрожающие конфиденциальности пользователей или их гражданским правам, и по возможности уведомляет пользователей, чтобы те могли оспорить передачу данных.

В середине сентября TikTok усилила положения политики конфиденциальности, касающиеся уведомления американских пользователей о юридических запросах на их данные. Компания обязуется уведомлять пользователей, если это не запрещено законом и не противоречит исключительным обстоятельствам.

В Meta и Google опасаются, что в случае усиления демократов в Конгрессе законодатели потребуют объяснить, почему компании передавали государству конфиденциальные данные пользователей. При этом Google опасается и ответных мер администрации Трампа в случае отказа сотрудничать с властями. Компания также участвует в антимонопольных разбирательствах с федеральным правительством.

«Они должны быть готовы под присягой объяснить, почему поступили именно так», — заявил WSJ конгрессмен-демократ Шри Танедар, участвующий в расследовании соблюдения технологическими компаниями требований властей.

В сентябре сенатор Рон Уайден и конгрессвумен Прамила Джаяпал, оба демократы, направили письмо председателю Верховного суда США и исполняющему обязанности главы Счетной палаты США. Они призвали ограничить использование повесток федеральными ведомствами для слежки за гражданами. По мнению законодателей, следственное подразделение ICE использует повестки, чтобы «следить за обычными гражданами и свободной прессой, запугивать их и подавлять свободу слова».

Представитель ICE заявил, что ведомство действует в соответствии с применимыми законами и правилами. В Белом доме подчеркнули, что, хотя администрация Трампа поддерживает конституционные права американцев, включая свободу слова, эта конституционная защита не распространяется на насилие, угрозы и сговор с целью воспрепятствовать работе правоохранительных органов.