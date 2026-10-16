В третьем центре ICE в США началась голодовка с участием россиян. Ранее там выявляли нарушения правил работы с голодающими

Около 35 человек, включая граждан России, объявили голодовку в иммиграционной тюрьме El Valle в американском штате Техас. Участники протеста жалуются на длительное содержание под стражей, отсутствие необходимой медицинской помощи и угрозы со стороны сотрудников учреждения. О протесте в очередном центре содержания сообщили изданию «Вот Так» родственники задержанных. Это уже третий центр Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), где с начала октября началась голодовка с участием россиян.
Как обнаружил The Insider в официальном отчете ICE, еще в сентябре 2024 года инспекторы выявили в El Valle два нарушения правил работы с участниками голодовок. Часть сотрудников не прошла обязательное ежегодное повторное обучение, а в личных делах некоторых задержанных отсутствовали отметки о завершении голодовки.
Голодовку 11 октября начали 15 женщин, позднее к ним присоединились еще 20 мужчин, в том числе россияне. По словам матери одной из участниц, многие задержанные находятся в иммиграционном центре более полугода и таким образом пытаются добиться соблюдения своих прав.
Одна из участниц акции — россиянка Инна Еремеева. Ее супруг Алексей рассказал «Вот Так», что ее задержали во время рейда ICE в ноябре 2025 года, когда она работала дальнобойщиком. С тех пор она находится под стражей. По его словам, сотрудники центра допускают расистские высказывания и угрожают голодающим:
«Руководство им прямо говорит, что из этого детеншена выход только один — депортация. Мол, если хотите, то сидите, голодайте. Сдохнете — отнесем, похороним».
Он утверждает, что участникам голодовки не предлагают пищу, воду им приходится выпрашивать, а медицинский персонал не наблюдает за их состоянием. Кроме того, по словам мужчины, его жена обнаружила у себя новообразование, однако не может добиться обследования.
Инспекторы ICE ранее обнаружили нарушения правил работы с голодающими
Как выяснил The Insider, проблемы с соблюдением правил обращения с участниками голодовок в El Valle ранее фиксировала сама иммиграционная служба США. Во время проверки 10–12 сентября 2024 года Управление надзора за местами содержания ICE обнаружило, что в документах части сотрудников отсутствуют сведения о прохождении обязательного ежегодного повторного обучения действиям при голодовках. Кроме того, в изученных личных делах участников прежних голодовок не всегда было указано, когда именно задержанные прекратили отказываться от пищи.
Инспекторы также выявили отсутствие надлежащим образом оформленного согласия пациентов на прием некоторых психотропных препаратов и недостатки ежегодной подготовки сотрудников по предотвращению самоубийств. Последнее нарушение было отнесено к приоритетным из-за возможных последствий для безопасности задержанных.
По действующим стандартам ICE, человек, который не принимает пищу в течение 72 часов, должен быть направлен на медицинское обследование. Персонал обязан отслеживать состояние участников голодовки, контролировать жизненно важные показатели и вести соответствующую документацию. Правила также предусматривают обеспечение задержанных питьевой водой и регулярное предложение пищи.
Последующая проверка El Valle в марте 2025 года выявила еще три нарушения стандартов содержания. Они касались учета личных вещей, порядка наблюдения за задержанными в помещениях временного содержания и организации досуга.
В том же отчете инспекторы описали случай заключенного, которому требовалось лечение у челюстно-лицевого хирурга. Медицинская служба центра не смогла найти специалиста, готового провести необходимую процедуру, из-за не оплаченных ранее услуг по лечению задержанных ICE. При этом проверяющие не выявили формальных нарушений стандартов медицинской помощи, а общую работу центра оценили положительно.
Документы, изученные The Insider, свидетельствуют, что проблемы с подготовкой персонала к голодовкам и оформлением медицинских документов уже становились предметом официальных проверок учреждения.
Центром El Valle в техасском Реймондвилле управляет частная американская компания Management & Training Corporation (MTC), которая работает по контрактам с ICE. Она специализируется на управлении исправительными учреждениями и иммиграционными центрами.
Третья голодовка за октябрь. Одного из организаторов уже депортировали в Россию
Ранее аналогичные протесты начались в иммиграционных центрах Winn в Луизиане и D. Ray James в Джорджии. Оба учреждения также находятся под управлением частных операторов: Winn — компании LaSalle Corrections, а D. Ray James — GEO Group.
В начале октября в центре D. Ray James в Фолкстоне голодовку объявили не менее 73 человек, в том числе граждане России, Китая, Судана и Афганистана. Участники акции требовали освобождения на время рассмотрения иммиграционных дел, жаловались на плохое питание, отсутствие надлежащей медицинской помощи и многомесячное, а иногда многолетнее содержание под стражей.
Среди организаторов был российский проситель убежища Идрис Махмудов, находившийся в американской миграционной системе с июля 2024 года. Как ранее писал The Insider, 11 октября стало известно о его депортации из США. Махмудов провел под стражей почти 27 месяцев. Еще 28 сентября федеральный суд отклонил его ходатайство о пересмотре законности заключения, хотя ранее судебный магистрат рекомендовал предоставить ему индивидуальное слушание по вопросу освобождения под залог.
В августе The Guardian также выяснила, что в 2025–2026 годах американские власти добивались разрешения на принудительные медицинские процедуры как минимум в отношении десяти участников голодовок в иммиграционных центрах. По меньшей мере троих принудительно кормили, еще в нескольких случаях процедуры были запланированы или участники прекратили протест под угрозой их применения. Правозащитные организации считают принудительное кормление участников голодовок одной из форм жестокого обращения.
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом американские власти усилили задержания и депортации мигрантов, в том числе российских просителей убежища. Ранее The Insider писал, что в 2025 году из США депортировали 127 граждан России. Некоторые из них покинули страну из-за политических преследований и войны против Украины.