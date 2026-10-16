В третьем центре ICE в США началась голодовка с участием россиян. Ранее там выявляли нарушения правил работы с голодающими

Около 35 человек, включая граждан России, объявили голодовку в иммиграционной тюрьме El Valle в американском штате Техас. Участники протеста жалуются на длительное содержание под стражей, отсутствие необходимой медицинской помощи и угрозы со стороны сотрудников учреждения. О протесте в очередном центре содержания сообщили изданию «Вот Так» родственники задержанных. Это уже третий центр Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), где с начала октября началась голодовка с участием россиян.

Как обнаружил The Insider в официальном отчете ICE, еще в сентябре 2024 года инспекторы выявили в El Valle два нарушения правил работы с участниками голодовок. Часть сотрудников не прошла обязательное ежегодное повторное обучение, а в личных делах некоторых задержанных отсутствовали отметки о завершении голодовки.

Голодовку 11 октября начали 15 женщин, позднее к ним присоединились еще 20 мужчин, в том числе россияне. По словам матери одной из участниц, многие задержанные находятся в иммиграционном центре более полугода и таким образом пытаются добиться соблюдения своих прав.

Одна из участниц акции — россиянка Инна Еремеева. Ее супруг Алексей рассказал «Вот Так», что ее задержали во время рейда ICE в ноябре 2025 года, когда она работала дальнобойщиком. С тех пор она находится под стражей. По его словам, сотрудники центра допускают расистские высказывания и угрожают голодающим:

«Руководство им прямо говорит, что из этого детеншена выход только один — депортация. Мол, если хотите, то сидите, голодайте. Сдохнете — отнесем, похороним».

Он утверждает, что участникам голодовки не предлагают пищу, воду им приходится выпрашивать, а медицинский персонал не наблюдает за их состоянием. Кроме того, по словам мужчины, его жена обнаружила у себя новообразование, однако не может добиться обследования.

Инспекторы ICE ранее обнаружили нарушения правил работы с голодающими

Как выяснил The Insider, проблемы с соблюдением правил обращения с участниками голодовок в El Valle ранее фиксировала сама иммиграционная служба США. Во время проверки 10–12 сентября 2024 года Управление надзора за местами содержания ICE обнаружило, что в документах части сотрудников отсутствуют сведения о прохождении обязательного ежегодного повторного обучения действиям при голодовках. Кроме того, в изученных личных делах участников прежних голодовок не всегда было указано, когда именно задержанные прекратили отказываться от пищи.