Россияне из миграционной тюрьмы в Джорджии рассказали о тяжелых условиях содержания, отсутствии медицинской помощи и издевательствах

Двое россиян, которые сидят в миграционной тюрьме Folkston D. Ray James в американском штате Джорджия, рассказали о тяжелых условиях содержания и издевательствах, с которыми пришлось столкнуться им и другим задержанным. Отчет, поступивший в распоряжение The Insider, подписали 14 человек, которые уже провели в тюрьме от 5 до 30 месяцев.

«Цель данного документа — предать огласке беззаконие, дискриминацию, пытки и наказания... Цель данной тюрьмы — депортировать максимальное количество людей и создать такие условия, в которых невозможно защитить кейс в иммиграционном суде», — пишут авторы отчета Алексей Ковалько и Александр Боровков.

В документе перечислены следующие нарушения: