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Россияне из миграционной тюрьмы в Джорджии рассказали о тяжелых условиях содержания, отсутствии медицинской помощи и издевательствах

The Insider
Миграционная тюрьма Folkston D. Ray James. Фото: The Current GA / CatchLight Local

Миграционная тюрьма Folkston D. Ray James. Фото: The Current GA / CatchLight Local

Двое россиян, которые сидят в миграционной тюрьме Folkston D. Ray James в американском штате Джорджия, рассказали о тяжелых условиях содержания и издевательствах, с которыми пришлось столкнуться им и другим задержанным. Отчет, поступивший в распоряжение The Insider, подписали 14 человек, которые уже провели в тюрьме от 5 до 30 месяцев.

«Цель данного документа — предать огласке беззаконие, дискриминацию, пытки и наказания... Цель данной тюрьмы — депортировать максимальное количество людей и создать такие условия, в которых невозможно защитить кейс в иммиграционном суде», — пишут авторы отчета Алексей Ковалько и Александр Боровков.

В документе перечислены следующие нарушения:

  • задержанных ежедневно запирают в камерах с заблокированными дверьми без возможности в случае необходимости позвать на помощь;
  • не оказывается медицинская помощь, в том числе стоматологическая; заключенным могут давать обезболивающие, но какое-либо лечение отсутствует;
  • плохое питание, что приводит к развитию заболеваний — диабета, пищевой аллергии и т. д.;
  • испорченная еда и вода, бутилированная вода недоступна заключенным даже в тюремном магазине;
  • лишение прогулок, отсутствие доступа к солнцу и воздуху;
  • сложно добиться телефонного звонка, письма регулярно не доходят;
  • запрет на использование гаджетов, из-за чего заключенные не имеют доступа к хранящимся там документам, которые необходимы при рассмотрении их дела в суде;
  • грубое поведение персонала тюрьмы, крики, угрозы и унижения;
  • шум и свет в ночное время, из-за чего заключенные лишены нормального сна.
Документ составлен на русском и английском языках

Документ составлен на русском и английском языках

Документ составлен на русском и английском языках
Список заключенных, подписавших отчет

Отчет датирован 14 сентября. Источник The Insider, знакомый с ситуацией, рассказал, что 6 октября группа из 50–60 задержанных, включая нескольких подписавших отчет, собираются начать голодовку в знак протеста против нарушения своих прав.

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Публикация:«Россияне из миграционной тюрьмы в Джорджии рассказали о тяжелых условиях содержания, отсутствии медицинской помощи и издевательствах»

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