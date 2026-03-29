США депортировали десятки россиян — во второй раз с начала года

В субботу, 28 марта, из Александрии (штат Луизиана) вылетел чартерный депортационный рейс с гражданами России на борту. В Ньюарке (штат Нью-Джерси) пассажиров пересадили на рейс авиакомпании EgyptAir, который отправился в Каир. Об этом сообщает организация Russian America for Democracy in Russia.

Из Каира, по данным Flight Radar, депортированных направят в Москву, в аэропорт Домодедово. Планируемый вылет в 9:15 утра по местному времени.

По данным Russian America for Democracy in Russia, для этого рейса были собраны несколько десятков россиян из 5–6 иммиграционных центров содержания по всей территории США. Переводы в центр в Александрии начались примерно за неделю до вылета.

Утверждается, что в список на депортацию пытались включить и подопечных проекта «Детеншены». Однако благодаря вмешательству правозащитников, многочисленным обращениям и координации с адвокатами этих людей удалось исключить из рейса и они остались в США.

Правозащитники также сообщают о тяжелых условиях этапирования: людей перевозили в кандалах, они проводили много часов без возможности сесть, ночевали на полу и ожидали отправки в переполненных помещениях. Отмечается, что условия в аэропорту Александрии были лучше, чем во время транзита.

По данным Russian America for Democracy in Russia, сегодняшний депортационный рейс — второй с начала 2026 года. По подсчетам The Insider, в прошлом году США выслали из страны как минимум четыре группы россиян.

США начали депортировать граждан России на родину после прихода Трампа — прежде всего просителей убежища, бежавших от войны и репрессий. По возвращении в Москву их допрашивают сотрудники ФСБ, некоторых задерживают прямо в аэропорту, мужчинам вручают повестки в армию. По данным ICE, за 2025 год из США выдворили 127 граждан России. По оценкам правозащитников, еще около тысячи остаются в иммиграционных тюрьмах в ожидании решений.