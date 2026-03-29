Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1090

 

 

 

 

 

Новости

США депортировали десятки россиян — во второй раз с начала года

The Insider
Иллюстрация к материалу

В субботу, 28 марта, из Александрии (штат Луизиана) вылетел чартерный депортационный рейс с гражданами России на борту.  В Ньюарке (штат Нью-Джерси) пассажиров пересадили на рейс авиакомпании EgyptAir, который отправился в Каир. Об этом сообщает организация Russian America for Democracy in Russia. 

Из Каира, по данным Flight Radar, депортированных направят в Москву, в аэропорт Домодедово. Планируемый вылет в 9:15 утра по местному времени. 

По данным Russian America for Democracy in Russia, для этого рейса были собраны несколько десятков россиян из 5–6 иммиграционных центров содержания по всей территории США. Переводы в центр в Александрии начались примерно за неделю до вылета.

Утверждается, что в список на депортацию пытались включить и подопечных проекта «Детеншены». Однако благодаря вмешательству правозащитников, многочисленным обращениям и координации с адвокатами этих людей удалось исключить из рейса и они остались в США.

Правозащитники также сообщают о тяжелых условиях этапирования: людей перевозили в кандалах, они проводили много часов без возможности сесть, ночевали на полу и ожидали отправки в переполненных помещениях. Отмечается, что условия  в аэропорту Александрии  были лучше, чем во время транзита.

По данным Russian America for Democracy in Russia, сегодняшний депортационный рейс — второй с начала 2026 года. По подсчетам The Insider, в прошлом году США выслали из страны как минимум четыре группы россиян. 

США начали депортировать граждан России на родину после прихода Трампа — прежде всего просителей убежища, бежавших от войны и репрессий. По возвращении в Москву их допрашивают сотрудники ФСБ, некоторых задерживают прямо в аэропорту, мужчинам вручают повестки в армию. По данным ICE, за 2025 год из США выдворили 127 граждан России. По оценкам правозащитников, еще около тысячи остаются в иммиграционных тюрьмах в ожидании решений.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте