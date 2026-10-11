Одного из организаторов голодовки в миграционной тюрьме США выслали в РФ. Он провел под стражей 27 месяцев

Из США выслали россиянина Идриса Махмудова, одного из организаторов массовой голодовки в миграционном центре Фолкстона в штате Джорджия, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на его представителя и источник, знакомый с происходящим в учреждении. Махмудов, который просил убежища в США, провел под стражей почти 27 месяцев. Незадолго до депортации он участвовал в организации протеста не менее 73 заключенных против длительного содержания под стражей и плохих условий в центре. Как следует из изученных The Insider американских судебных документов, еще 28 сентября федеральный суд отклонил ходатайство Махмудова о пересмотре законности его заключения.

По словам представителя россиянина, Махмудова вывезли из США коммерческим рейсом через Марокко, где он ожидал отправки в Россию. Во время перелета мужчина, который, по утверждению его представителя, четыре дня отказывался от пищи и воды, потерял сознание. Представитель также утверждает, что сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщили Махмудову о продолжении рассмотрения его апелляции и пообещали вернуть его в США в случае положительного решения. Независимого подтверждения этих обстоятельств пока нет.

Суд отказал Махмудову в пересмотре условий заключения

Махмудов обратился в федеральный суд Южного округа Джорджии еще 22 декабря 2025 года. Он требовал пересмотреть законность длительного содержания под стражей и предоставить возможность освобождения под залог. Как следует из судебного решения от 28 сентября 2026 года, судебный магистрат первоначально рекомендовал удовлетворить требование Махмудова о проведении индивидуального слушания по вопросу залога. Однако федеральная судья Лиза Годби Вуд поддержала возражения администрации миграционного центра и полностью отклонила ходатайство россиянина, разрешив ему обжаловать решение.

К этому времени Махмудов находился в американской миграционной системе более двух лет. В июле 2024 года его задержали при обращении за разрешением на въезд в США на пограничном пункте Ногалес в Аризоне. Махмудов — гражданин России, родившийся в Казахстане. По словам его знакомых, он происходит из Чечни.

Голодовка 73 заключенных и отправка организаторов в карцеры

6 октября в центре Фолкстона началась массовая голодовка. К протесту присоединились несколько десятков человек, большинство из которых прибыло в США в поисках убежища. Среди участников граждане России, Китая, Судана, Афганистана и других стран.

В июне Махмудов подготовил коллективное обращение к американским властям, которое подписали 45 заключенных, включая восьмерых россиян. Они жаловались на длительное содержание под стражей без уголовных обвинений, недостаточную медицинскую помощь, испорченную еду и отсутствие возможности добиться освобождения до завершения иммиграционных дел.

Незадолго до начала голодовки четверо заключенных, включая Махмудова, записали видеообращение из тюрьмы. Как рассказывал The Verge, ролик сняли с использованием внутренней системы видеосвязи учреждения. В видео Махмудов сообщил, что заключенные получают всего $1 в день за работу внутри центра. По его словам, этих денег хватает примерно на десятиминутный телефонный разговор с близкими. Он также говорил, что многие просители убежища приехали в США, спасаясь от политического преследования, но оказались за решеткой на месяцы и годы. Вскоре протестующих россиян поместили в изолированные камеры.

Центр Фолкстона находится под управлением частной американской компании GEO Group, работающей по контракту с ICE. По данным The Verge, компания получает значительные доходы от содержания мигрантов, а сама GEO Group также финансировала политические структуры, поддерживающие Дональда Трампа.