Четверых россиян, которые объявили голодовку в миграционной тюрьме в США, отправили в карцер

Как рассказала Ксения, ее вместе с мужем и еще одной парой задержали в феврале во Флориде, где они были в отпуске.

«Нас просто выцепил на дороге пограничный патруль. Как позже выяснилось на иммиграционном суде, машина, которую мы арендовали через приложение Turo (где частники сдают свои авто), по каким-то базам числилась за нарушителем или нелегалом — патруль просто пробил номера на трассе и сразу нас перехватил. На нас оказывали сильное психологическое давление, буквально заставляли подписать документы на добровольную депортацию, но мы наотрез отказались. Нам не давали сделать звонок адвокатам, телефоны отобрали. Собственно, как само задержание было фарсом и беспределом, точно так же продолжается и всё их содержание под стражей. При этом Андрей не совершал никаких правонарушений. Он проситель политического убежища из России, где подвергся преследованию за свои оппозиционные взгляды. В США на момент ареста он легально жил уже около двух лет, работал, платил налоги, не имел истории правонарушений».

По словам Ксении, после задержания мужчин сразу отвезли в депортационную тюрьму. Их жены оказались в офисе Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), чиновники которой отпустили их, проверив документы и убедившись, что женщины находятся в стране легально.

«Они сказали: мы вообще не знаем, зачем вас задержали. Мы спросили: может, тогда и мужей наших отпустите? А они сказали, что раз те уже попали в детеншн (миграционную тюрьму), то сделать ничего не могут, надо нанимать адвокатов».

Как рассказывал ранее The Insider, группа россиян, которых держат в Folkston D. Ray James, передала документ о тяжелых условиях содержания в этом учреждении, включая отсутствие медицинской помощи и чистой питьевой воды. В знак протеста несколько десятков человек объявили голодовку.