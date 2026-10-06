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Новости

Четверых россиян, которые объявили голодовку в миграционной тюрьме в США, отправили в карцер

The Insider
Андрей Михайлов

Андрей Михайлов

Россиян, которые объявили голодовку, протестуя против условий содержания в миграционной тюрьме Folkston D. Ray James в американском штате Джорджия, отправили в карцер. Об этом The Insider рассказала жена одного из них, Андрея Михайлова, Ксения.

«В прошлую пятницу администрация узнала о готовящейся акции. Русскоязычных заключенных из разных блоков собрали вместе, офицеры открыто угрожали им: „Если вы что-то задумали, — не делайте этого, только пожалеете“, — и прямо намекали на одиночные камеры. Вчера эти угрозы перешли в действие: четверых ребят показательно изолировали и закрыли в карцере.

Из-за этого прямого давления со стороны офицеров задержанные решили не ждать утра вторника <первоначально голодовку планировалось начать 6 октября — The Insider>, а начать акцию раньше. Как сообщил мне муж, в его блоке голодовка официально началась со вчерашнего ужина (с вечера 5 октября). Какая сейчас точная обстановка в других блоках учреждения, мы пока выясняем, так как координация между корпусами затруднена».

Андрей Михайлов в заключении

Андрей Михайлов в заключении

Как рассказала Ксения, ее вместе с мужем и еще одной парой задержали в феврале во Флориде, где они были в отпуске. 

«Нас просто выцепил на дороге пограничный патруль. Как позже выяснилось на иммиграционном суде, машина, которую мы арендовали через приложение Turo (где частники сдают свои авто), по каким-то базам числилась за нарушителем или нелегалом — патруль просто пробил номера на трассе и сразу нас перехватил.

На нас оказывали сильное психологическое давление, буквально заставляли подписать документы на добровольную депортацию, но мы наотрез отказались. Нам не давали сделать звонок адвокатам, телефоны отобрали. Собственно, как само задержание было фарсом и беспределом, точно так же продолжается и всё их содержание под стражей.

При этом Андрей не совершал никаких правонарушений. Он проситель политического убежища из России, где подвергся преследованию за свои оппозиционные взгляды. В США на момент ареста он легально жил уже около двух лет, работал, платил налоги, не имел истории правонарушений».

По словам Ксении, после задержания мужчин сразу отвезли в депортационную тюрьму. Их жены оказались в офисе Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), чиновники которой отпустили их, проверив документы и убедившись, что женщины находятся в стране легально. 

«Они сказали: мы вообще не знаем, зачем вас задержали. Мы спросили: может, тогда и мужей наших отпустите? А они сказали, что раз те уже попали в детеншн (миграционную тюрьму), то сделать ничего не могут, надо нанимать адвокатов».

Как рассказывал ранее The Insider, группа россиян, которых держат в Folkston D. Ray James, передала документ о тяжелых условиях содержания в этом учреждении, включая отсутствие медицинской помощи и чистой питьевой воды. В знак протеста несколько десятков человек объявили голодовку.

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Публикация:«Четверых россиян, которые объявили голодовку в миграционной тюрьме в США, отправили в карцер»

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