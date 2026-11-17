Международная группа журналистов получила доступ к 15,6 млн конфиденциальных документов крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, которые раскрывают его финансовые операции с российскими олигархами, американским финансистом Джеффри Эпштейном и другими клиентами, вызывавшими подозрения у сотрудников банка. В расследовании Inside Deutsche Bank участвовали более 230 журналистов примерно из 50 СМИ, в том числе Le Monde, Der Spiegel и Financial Times.

Утечка включает около 9 млн электронных писем, материалы внутренних проверок, отчеты о подозрительных операциях и документы, связанные с оценкой рисков клиентов. Они охватывают деятельность банка с начала 2010-х годов. Как пишет Financial Times, документы свидетельствуют о системных проблемах с контролем финансовых операций и соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег, которые сохранялись несмотря на обещания руководства реформировать банк.

Одна из находок касается работы Deutsche Bank с российским бизнесом. По данным Le Monde, банк продолжал работать с компаниями, частично принадлежавшими подсанкционным бизнесменам, включая «Сибур» и «Полюс».

В начале 2022 года Deutsche Bank относил к категории наиболее рискованных 59 российских клиентов, шесть из которых выделял отдельно из-за их особенно спорной репутации. Среди них был «Сибур» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Как отмечается во внутренних документах банка, 14,5% компании принадлежали Геннадию Тимченко, находившемуся под санкциями США и Канады с 2018 года. Среди акционеров также был Кирилл Шамалов, которого называют бывшим зятем Владимира Путина. В одной из внутренних записок Deutsche Bank признавал, что «Сибур», по всей видимости, во многом обязан своим успехом политическим связям Тимченко. При этом банк продолжал обслуживать компанию, указывая, что санкции против акционеров не запрещают работать с ней, пока их совокупная доля не превышает 50%.

В ходе внутреннего расследования Deutsche Bank также обнаружил перевод на €1,1 млрд предположительно в интересах российского миллиардера Сулеймана Керимова, который банк одобрил в середине 2020 года, когда Керимов уже находился под санкциями США. Деньги были переведены со счетов зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Fren Global в России на ее счета в Швейцарии. В Deutsche Bank подозревали, что фактическим бенефициаром операции был Керимов.

Документы также свидетельствуют о проблемах с проверкой российских государственных клиентов. После аннексии Крыма в 2014 году Deutsche Bank ужесточил процедуры контроля, однако, по данным журналистов, сотрудники коммерческих подразделений пытались обходить ограничения. Кроме того, российское подразделение банка подозревали в найме родственников чиновников для получения выгодных контрактов. Deutsche Bank выплатил более $16 млн для урегулирования соответствующего расследования в США, хотя собственная проверка банка не выявила нарушений внутренних правил.

Другая часть расследования касается президента США Дональда Трампа. Как выяснили «Важные истории», его компании с 2014 года получали переводы от фирм, связанных с российскими и азербайджанскими схемами отмывания денег. В частности, в 2015 году компания Трампа THC Baku Services получила более $140 тысяч от британской Faberlex, участвовавшей в «Азербайджанском ландромате» — схеме, через которую в том числе подкупали европейских политиков. Согласно внутренним документам Deutsche Bank, к 2020 году компании Трампа фигурировали в подозрительных операциях на сумму более $3 млн. При этом в 2019 году банк утверждал, что ему ничего не известно о связях Трампа с Россией. Сам Трамп на вопросы журналистов не ответил.

Еще одна часть расследования, которую проводила Financial Times, посвящена финансисту Джеффри Эпштейну, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно утечке, в 2019 году Deutsche Bank направил американским властям 21 сообщение о подозрительных операциях, связанных с Эпштейном. Они охватывали около 3200 транзакций на общую сумму $582 млн, включая переводы женщинам, операции с благотворительными средствами и платежи от состоятельных клиентов финансиста. В частности, среди них фигурировали миллиардеры Леон Блэк и Гленн Дубин.

Deutsche Bank начал обслуживать Эпштейна в 2013 году, несмотря на его судимость за сексуальные преступления в 2008 году. По данным журналистов, сотрудники банка неоднократно предупреждали о рисках, связанных с финансистом. Deutsche Bank получил от обслуживания Эпштейна около $1 млн ежегодного дохода в течение значительной части 2015–2018 годов. За нарушения, связанные с обслуживанием финансиста, банк впоследствии выплатил в общей сложности около $225 млн в виде штрафов и компенсаций.

Утечка выявила и другие проблемы в деятельности Deutsche Bank. Как сообщает Financial Times, банк не отразил в учете операцию с финансовыми инструментами, которая привела к убыткам на $456 млн, а также задержал раскрытие информации об обесценении активов на $840 млн перед привлечением капитала в 2014 году. В документах описываются и случаи, когда генеральный директор банка Кристиан Зевинг оспаривал решения сотрудников, отвечавших за контроль рисков.

В Deutsche Bank заявили, что за последние годы существенно изменили систему внутреннего контроля и с 2019 по 2025 год инвестировали в нее €7 млрд. Банк также сообщил, что его кредитные риски, связанные с Россией, сократились с €3 млрд в конце 2021 года до €13 млн к концу 2025 года. Утекшие документы, по данным Le Monde, были переданы не только журналистам, но и Министерству юстиции США и американскому подразделению финансовой разведки FinCEN.