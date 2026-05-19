Великобритания оштрафовала лондонский филиал Deutsche Bank за нарушение санкций

Великобритания оштрафовала на 165 тысяч фунтов лондонский филиал Deutsche Bank за сделанные в 2022 году два перевода в пользу российского онлайн-кинотеатра Окко, который находился в собственности подсанкционного юридического лица — АО «Новые возможности». Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании.

При этом еще в сентябре 2022 года банк самостоятельно сообщил в OFSI об этих платежах, в результате чего ведомство уменьшило на 45% размер штрафа, который первоначально составлял 300 тысяч фунтов.

«Мы усилили и продолжаем усиливать все аспекты нашей системы контроля за соблюдением санкций, а также сопутствующие процессы», — заявили представители DB.

В апреле издание Deutsche Welle писало, что подразделение банка, вопреки санкциям, принимало крупные депозиты свыше €100 тысяч от граждан и резидентов РФ. Банк сам сообщил об этом финансовым регуляторам Германии.