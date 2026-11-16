Власти Кракова отказались хоронить убийцу, устроившего стрельбу в центре города. Мэр предложил отдать его тело в университет для опытов

Власти Кракова отказываются хоронить за свой счет Михала Оксиньского, который открыл стрельбу по прохожим в центре города, сообщает Onet. Как заявил мэр Лукаш Гибала, если после завершения всех формальностей родственники не заберут тело, город передаст его для использования в научно-исследовательских и медицинских целях.

По словам мэра, тело планируется отдать в медицинский колледж Ягеллонского университета в Кракове. Ближайшие родственники Оксиньского — мать, отец и сестра — погибли. По данным следствия, он застрелил их дома перед тем, как устроить теракт.

7 ноября 24-летний Михал Оксиньский въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл стрельбу по прохожим, убив шесть человек и ранив 15, в том числе нескольких полицейских. В перестрелке с полицией нападавший также был ранен и спустя два дня скончался в больнице. В квартире Оксиньского в городе Островец-Свентокшиски (примерно 200 км от Кракова) нашли тела его родных с огнестрельными ранениями.

МВД Польши сообщало, что среди погибших и раненых в результате стрельбы в центре Кракова оказались граждане пяти иностранных государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. Российское посольство подтвердило, что ранена россиянка.