Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,15 ₽ падает

EUR

91,03 ₽ падает

BRENT

$95,14 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

421

 

 

 

 

 

Новости

Власти Кракова отказались хоронить убийцу, устроившего стрельбу в центре города. Мэр предложил отдать его тело в университет для опытов

The Insider
Место стрельбы в Кракове. Фото: Reuters

Место стрельбы в Кракове. Фото: Reuters

Власти Кракова отказываются хоронить за свой счет Михала Оксиньского, который открыл стрельбу по прохожим в центре города, сообщает Onet. Как заявил мэр Лукаш Гибала, если после завершения всех формальностей родственники не заберут тело, город передаст его для использования в научно-исследовательских и медицинских целях.

По словам мэра, тело планируется отдать в медицинский колледж Ягеллонского университета в Кракове. Ближайшие родственники Оксиньского — мать, отец и сестра — погибли. По данным следствия, он застрелил их дома перед тем, как устроить теракт.

7 ноября 24-летний Михал Оксиньский въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл стрельбу по прохожим, убив шесть человек и ранив 15, в том числе нескольких полицейских. В перестрелке с полицией нападавший также был ранен и спустя два дня скончался в больнице. В квартире Оксиньского в городе Островец-Свентокшиски (примерно 200 км от Кракова) нашли тела его родных с огнестрельными ранениями.

МВД Польши сообщало, что среди погибших и раненых в результате стрельбы в центре Кракова оказались граждане пяти иностранных государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. Российское посольство подтвердило, что ранена россиянка.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Власти Кракова отказались хоронить убийцу, устроившего стрельбу в центре города. Мэр предложил отдать его тело в университет для опытов»

Популярное

  1. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. «Готовили на костре, но отходить от дома было опасно — могли изнасиловать». Эвакуированные жители Олешек о выживании в блокаде
  5. Драка за кормушку. Аресты региональных чиновников участились в разы — это симптом передела собственности

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте