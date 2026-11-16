В Москве задержали женщину, подозреваемую в покушении на убийство Сергея Заворотного — бывшего пресс-секретаря экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и главного редактора пророссийского сайта «Антифашист». Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, задержанная — жительница Москвы 2005 года рождения, которая, по версии следствия, попала под влияние телефонных мошенников. Американская разведка называла Заворотного офицером Службы внешней разведки (СВР) России, а в советские годы он был резидентом КГБ в Аргентине, выяснил The Insider.

По данным СК, мошенники представились девушке сотрудниками банка и убедили ее перевести крупную сумму денег на так называемые «безопасные счета». Впоследствии, выполняя указания анонимных кураторов, она якобы установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Оно было дистанционно приведено в действие.

На опубликованном Следственным комитетом видео задержанная говорит, что кураторы сами вышли с ней на связь и выдавали себя за сотрудников Центробанка и МВД:

«Была под влиянием кураторов, которые сами со мной связались. Они давали указания, что делать, представляясь Центральным банком и МВД».

ФСБ России утверждает, что задержанная действовала по заданию украинских спецслужб. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, девушка с июля 2026 года находилась под влиянием сотрудника мошеннического кол-центра, который выдавал себя за представителя Центробанка России. Доказательств причастности украинских спецслужб к покушению в сообщениях ФСБ не приводится.

Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом группой лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С задержанной проводятся следственные действия, СК устанавливает других возможных соучастников преступления.

Имя задержанной не сообщается. На видео ее лицо скрыто.

Покушение на 72-летнего Заворотного было совершено утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Взрывное устройство сработало, когда Заворотный находился за рулем своего внедорожника Toyota Fortuner. По данным СМИ, он получил осколочные ранения груди и спины, а также тяжелые травмы ног и руки. По данным СК на 16 ноября, Заворотный по-прежнему находится в больнице.

В опубликованном в 2020 году докладе Специального комитета Сената США по разведке, посвященном российскому вмешательству в американские выборы 2016 года, Заворотный назван сотрудником СВР, занимавшимся операциями по оказанию влияния. Этот вывод был сделан на основании данных о его принадлежности к воинской части 33949, которая относится к СВР.

Как рассказал The Insider знакомый Заворотного, ранее тот был резидентом КГБ в Аргентине, где работал под прикрытием корреспондента «Комсомольской правды». До начала войны в Украине он также занимался пропагандистскими операциями российской разведки в Европе.

После Евромайдана и бегства Виктора Януковича в Россию Заворотный продолжил работать с Азаровым. В июле 2015 года он сообщил журналистам о создании в Москве «Комитета спасения Украины», который должен был стать альтернативой украинскому правительству. Впоследствии Заворотный возглавил пророссийский сайт «Антифашист». В этом качестве его упоминала газета «Труд» еще в конце октября 2026 года.