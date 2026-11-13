Разведка США называла пропагандиста Заворотного, чью машину взорвали в Москве, офицером СВР. Ранее он был резидентом КГБ в Аргентине

Бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный, на которого совершили покушение в Москве, был офицером Службы внешней разведки (СВР) России, утверждается в докладе Специального комитета Сената США по разведке, посвященном российскому вмешательству в американские выборы 2016 года. Внимание на доклад обратили «Важные истории». Как стало известно The Insider, в прошлом Заворотный работал на КГБ.

«Пресс-секретарем Азарова — как в период его пребывания на посту премьер-министра Украины, так и тогда, когда он объявил из Москвы о создании правительства в изгнании, — был Сергей Заворотный, сотрудник СВР, занимавшийся операциями по оказанию влияния», — говорится в докладе.

Как уточняется в документе, этот вывод сделан на основании того, что Заворотного идентифицировали как военнослужащего воинской части 33949, которая относится к СВР (о связи этой в/ч с СВР неоднократно упоминалось в расследованиях The Insider).

Как рассказал The Insider знакомый Сергея Заворотного, в прошлом тот был сотрудником КГБ и резидентом в Аргентине, где работал под прикрытием как журналист «Комсомольской правды». Также до начала войны в Украине он занимался пропагандистскими операциями разведки в Европе, сообщил источник.

Покушение на 72-летнего Заворотного было совершено утром 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Взрывное устройство сработало в автомобиле. Как сообщил Следственный комитет России, за рулем находился Заворотный, который был ранен и доставлен в одну из городских больниц. «Комсомольская правда» пишет, что ее бывший собственный корреспондент в Латинской Америке получил осколочные ранения груди и спины, а также тяжелые травмы ног и руки.

В Москве Заворотный продолжал заниматься пророссийскими информационными проектами. В частности, его называли главным редактором сайта «Антифашист». В 2018 году Заворотный вместе с Алексеем Бердниковым выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». На презентации книги в Москве авторы представляли собственную версию событий Евромайдана.