В Москве взорвался автомобиль бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины — СМИ. Он возглавляет сайт «Антифашист»

В Москве утром 13 ноября взорвался внедорожник Toyota Fortuner, принадлежащий, по данным российских СМИ, 72-летнему Сергею Заворотному — бывшему пресс-секретарю и советнику экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Пострадавшего водителя госпитализировали. Как обнаружил The Insider, Заворотный продолжал заниматься пророссийскими информационными проектами после переезда в Москву. В конце октября этого года его называли главным редактором сайта «Антифашист».
Взрыв произошел на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. По данным Telegram-каналов Shot и Mash, внедорожник выехал со двора жилого дома и проехал около 200 метров, после чего прогремел взрыв. У автомобиля выбило двери с левой стороны, а водителя выбросило на проезжую часть.
Очевидец происшествия рассказал «Московскому комсомольцу», что ехал навстречу Toyota. После взрыва внедорожник потерял управление и остановился примерно в метре от его машины. Мужчина подошел к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь.
По информации Shot, Заворотный получил осколочные ранения груди и спины, тяжелые травмы ног, ему оторвало часть руки. Предположительно, под водительским сиденьем сработало самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения пока нет.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля. На место происшествия выехала следственная группа московского управления ведомства. По какой статье расследуется дело, не уточняется. Правоохранительные органы также пока не подтвердили личность пострадавшего водителя.
От советника Азарова до редактора пророссийского издания
Сергей Заворотный — журналист-международник, публицист и кандидат исторических наук. В 2010 году он работал советником Николая Азарова, занимавшего тогда пост премьер-министра Украины. В мае того года Заворотный участвовал в зарубежной информационной кампании Партии регионов. Как писала «Украинская правда», вместе с депутатами партии и другими представителями команды Виктора Януковича он посетил Израиль и Францию. Целью поездок было продвижение позиций новой украинской власти за рубежом.
После Евромайдана и бегства Януковича в Россию Заворотный продолжил работать с Азаровым. В июле 2015 года он сообщил журналистам о создании в Москве «Комитета спасения Украины», который должен был стать альтернативой украинскому правительству. В проекте участвовали бывшие депутаты Верховной рады Владимир Олейник, Игорь Марков и Олег Царëв. Комитет намеревался представить собственного кандидата на пост президента Украины.
Впоследствии Заворотный стал главным редактором пророссийского информационного ресурса «Антифашист». В феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного российского вторжения, издание представляло его в этом качестве во время обсуждения украинской политики. Судя по публикации газеты «Труд» от 26 октября 2026 года, Заворотный сохранял должность главного редактора и в последнее время.
В 2018 году Заворотный вместе с Алексеем Бердниковым выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». На презентации книги в Москве авторы представляли собственную версию событий Евромайдана.
Что The Insider ранее выяснил о структурах Азарова в Москве
В апреле 2017 года The Insider установил, что офис созданного Азаровым «Комитета спасения Украины» располагался на 47-м этаже «Башни на набережной» в деловом центре «Москва-Сити». Соседние помещения занимали структуры украинского бизнесмена Сергея Курченко, который после Евромайдана также перебрался в Россию. В офисе комитета регулярно находились бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник и журналист Юрий Кот, отвечавший за информационное сопровождение организации.
Нынешний взрыв произошел на следующий день после похожего инцидента в Санкт-Петербурге. Утром 12 ноября в районе Шушары взорвался автомобиль российского военнослужащего, который погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным «Фонтанки», взрывное устройство было установлено под днищем машины.
О возможной связи двух взрывов ничего не сообщалось. Кто мог быть заинтересован в покушении на Заворотного и было ли произошедшее связано с его политической или журналистской деятельностью, пока неизвестно.