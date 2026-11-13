В Москве взорвался автомобиль бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины — СМИ. Он возглавляет сайт «Антифашист»

От советника Азарова до редактора пророссийского издания

Сергей Заворотный — журналист-международник, публицист и кандидат исторических наук. В 2010 году он работал советником Николая Азарова, занимавшего тогда пост премьер-министра Украины. В мае того года Заворотный участвовал в зарубежной информационной кампании Партии регионов. Как писала «Украинская правда», вместе с депутатами партии и другими представителями команды Виктора Януковича он посетил Израиль и Францию. Целью поездок было продвижение позиций новой украинской власти за рубежом.

После Евромайдана и бегства Януковича в Россию Заворотный продолжил работать с Азаровым. В июле 2015 года он сообщил журналистам о создании в Москве «Комитета спасения Украины», который должен был стать альтернативой украинскому правительству. В проекте участвовали бывшие депутаты Верховной рады Владимир Олейник, Игорь Марков и Олег Царëв. Комитет намеревался представить собственного кандидата на пост президента Украины.

Впоследствии Заворотный стал главным редактором пророссийского информационного ресурса «Антифашист». В феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного российского вторжения, издание представляло его в этом качестве во время обсуждения украинской политики. Судя по публикации газеты «Труд» от 26 октября 2026 года, Заворотный сохранял должность главного редактора и в последнее время.

В 2018 году Заворотный вместе с Алексеем Бердниковым выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». На презентации книги в Москве авторы представляли собственную версию событий Евромайдана.

Что The Insider ранее выяснил о структурах Азарова в Москве

В апреле 2017 года The Insider установил, что офис созданного Азаровым «Комитета спасения Украины» располагался на 47-м этаже «Башни на набережной» в деловом центре «Москва-Сити». Соседние помещения занимали структуры украинского бизнесмена Сергея Курченко, который после Евромайдана также перебрался в Россию. В офисе комитета регулярно находились бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник и журналист Юрий Кот, отвечавший за информационное сопровождение организации.

Нынешний взрыв произошел на следующий день после похожего инцидента в Санкт-Петербурге. Утром 12 ноября в районе Шушары взорвался автомобиль российского военнослужащего, который погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным «Фонтанки», взрывное устройство было установлено под днищем машины.

О возможной связи двух взрывов ничего не сообщалось. Кто мог быть заинтересован в покушении на Заворотного и было ли произошедшее связано с его политической или журналистской деятельностью, пока неизвестно.