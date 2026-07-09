24-летняя женщина, арестованная ФСБ из-за слежки за высокопоставленным военным в Москве, наблюдала за жилым домом в 600 метрах от Генштаба

The Insider установил, что 24-летняя Валерия Нарыжная, арестованная ФСБ по делу о подготовке покушения на высокопоставленного офицера Минобороны России, снимала квартиру на Новом Арбате и наблюдала за домом 18 на Большой Молчановке — примерно в 600 метрах от Генштаба. ФСБ утверждает, что Нарыжная установила в квартире видеокамеры для наблюдения за адресом и автомобилем военного с трансляцией сигнала в Украину.
Утром 9 июля ФСБ отчиталась о задержании в Москве женщины, которую ведомство назвало соучастницей подготовки покушения на высокопоставленного россиского военного. По версии спецслужбы, она по заданию украинского куратора в марте арендовала квартиру, установила там видеокамеры для наблюдения за адресом и автомобилем военнослужащего и передавала видеосигнал украинским спецслужбам. ФСБ заявила, что это была часть «беспрецедентной по масштабам попытки» устроить атаки на военных объектах и против российских военнослужащих.
ФСБ не назвала имя задержанной, но опубликовала оперативное видео: на нем показаны задержание женщины, гулявшей с корги, фотографии квартиры, скриншоты с камер видеонаблюдения и фрагмент ее допроса. The Insider по фото и месту рождения, которое упоминается в видео, — Каменску-Шахтинскому — установил, что задержанную зовут Валерия Нарыжная. Она 2001 года рождения, 6 сентября ей исполнится 25 лет.
Место, где, по версии ФСБ, жила Нарыжная и осуществляла слежку за военным, The Insider определил по опубликованным ведомством фотографиям из квартиры. Из окна на этих кадрах виден дом 11 на Новом Арбате, где расположен магазин «Детский мир», — по этому ракурсу удалось установить, что съемная квартира находилась в доме 10 на Новом Арбате.
Дом, где, по версии ФСБ, жил высокопоставленный военный, за которым наблюдала Нарыжная, показан на оперативном видео на скриншотах с камеры видеонаблюдения, установленной на окне ее квартиры, а также на скриншоте с карты — предположительно, найденном в ее телефоне. The Insider определил, что это дом 18 на Большой Молчановке. Расстояние от него до здания Генштаба РФ составляет около 660 м.
На видео Нарыжную задерживают в светлое время суток во время прогулки с собакой породы корги. К ней подбегают трое человек, она кричит, а прохожие спрашивают: «Что происходит?» Следующие кадры, опубликованные ФСБ, сняты уже в темное время суток: уже другие люди, лица которых закрыты масками, выводят Нарыжную из машины и заводят в здание.
The Insider установил, что это здание находится в Большом Кисельном переулке и принадлежит ФСБ. Публично оно никак не обозначено, но The Insider известно, что там, в частности, располагается Служба по борьбе с терроризмом (СБТ) управления ФСБ по Москве и Московской области. Разрыв между задержанием и доставлением может свидетельствовать о пытках: задержанные ФСБ часто рассказывают, что пытки происходят именно в этот промежуток, в том числе в автомобилях оперативников, отмечают правозащитники, с которыми поговорил The Insider.
The Insider также обратил внимание, что Нарыжную внесли в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга еще до публикации видео ФСБ — 7 июля. Это означает, что к тому моменту у нее уже должен был быть статус подозреваемой или обвиняемой по «террористической» или «экстремистской» статье. Следовательно, задержание Нарыжной, о котором ФСБ отчиталась утром 9 июля, произошло не позднее 7 июля, а, вероятно, еще раньше: как правило, между задержанием и внесением человека в перечень проходит некоторое время.