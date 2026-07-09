24-летняя женщина, арестованная ФСБ из-за слежки за высокопоставленным военным в Москве, наблюдала за жилым домом в 600 метрах от Генштаба

The Insider установил, что это здание находится в Большом Кисельном переулке и принадлежит ФСБ. Публично оно никак не обозначено, но The Insider известно, что там, в частности, располагается Служба по борьбе с терроризмом (СБТ) управления ФСБ по Москве и Московской области. Разрыв между задержанием и доставлением может свидетельствовать о пытках: задержанные ФСБ часто рассказывают, что пытки происходят именно в этот промежуток, в том числе в автомобилях оперативников, отмечают правозащитники, с которыми поговорил The Insider.

The Insider также обратил внимание, что Нарыжную внесли в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга еще до публикации видео ФСБ — 7 июля. Это означает, что к тому моменту у нее уже должен был быть статус подозреваемой или обвиняемой по «террористической» или «экстремистской» статье. Следовательно, задержание Нарыжной, о котором ФСБ отчиталась утром 9 июля, произошло не позднее 7 июля, а, вероятно, еще раньше: как правило, между задержанием и внесением человека в перечень проходит некоторое время.