ФСБ заявила об изъятии 504 стелек со взрывчаткой, предназначенных для «отрыва части конечности военнослужащего»

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Москве и Московской области и заявила, что к их подготовке причастны украинские спецслужбы. Ведомство утверждает, что потенциальными целями были «критически важные объекты», представители власти, военные и сотрудники силовых структур. На этом фоне подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.

Ключевым эпизодом в сообщении ФСБ стало задержание в Москве иностранного гражданина 1994 года рождения. По версии спецслужбы, он участвовал в канале контрабандной доставки средств поражения из Польши транзитом через Беларусь. Как утверждает ФСБ, мужчина получил в одной из логистических компаний посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом.

По данным ведомства, каждое устройство имело мощность около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте и должно было срабатывать при подключении к источнику питания. ФСБ утверждает, что эти устройства планировалось отправить в воинские части под видом гуманитарной помощи «для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач».