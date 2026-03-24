ФСБ заявила об изъятии 504 стелек со взрывчаткой, предназначенных для «отрыва части конечности военнослужащего»

Фото: ФСБ

Фото: ФСБ

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Москве и Московской области и заявила, что к их подготовке причастны украинские спецслужбы. Ведомство утверждает, что потенциальными целями были «критически важные объекты», представители власти, военные и сотрудники силовых структур. На этом фоне подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.

Ключевым эпизодом в сообщении ФСБ стало задержание в Москве иностранного гражданина 1994 года рождения. По версии спецслужбы, он участвовал в канале контрабандной доставки средств поражения из Польши транзитом через Беларусь. Как утверждает ФСБ, мужчина получил в одной из логистических компаний посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом.

По данным ведомства, каждое устройство имело мощность около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте и должно было срабатывать при подключении к источнику питания. ФСБ утверждает, что эти устройства планировалось отправить в воинские части под видом гуманитарной помощи «для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач».

ФСБ также опубликовала видео задержания. На записи мужчина с трудом говорит по-русски и описывает свою версию событий: по его словам, он «приехал в Москву», получил заказ через знакомого клиента и должен был отправить шесть коробок с грузом, в которых «лежат стельки для обуви», после чего был задержан.

Кроме того, спецслужба заявила о предотвращении попытки приобрести в Москве беспилотники, используемые российской армией. В релизе говорится, что украинские спецслужбы якобы пытались организовать их покупку с использованием взломанных аккаунтов в Telegram и «Яндекс Go». При этом ФСБ не приводит данных о задержанных или конкретных сделках по этому эпизоду.

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

