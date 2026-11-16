Власти запрещают лидеру ПМР выезд из Молдовы, но у них нет таких полномочий, это может решать только суд — бывший вице-премьер республики

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский вернулся в Молдову, несмотря на планы властей республики запретить ему выезд из страны после посещения Москвы. Пресс-секретарь правительства Молдовы Думитру Чорич подтвердил возвращение Красносельского и планы запретить ему выезд на пять лет. Бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александр Фленкя пояснил The Insider, что, согласно законодательству республики, у властей страны нет прав ограничивать выезд из страны — для этого необходимо решение суда, которому должно предшествовать открытие уголовного дела.

Как сообщает NewsMaker, пресс-секретарь правительства Молдовы Чорич рассказал о прибытии Красносельского в аэропорт Кишинëва и заверил, что лидер непризнанной ПМР «столкнется с последствиями недавнего инцидента в Москве, в том числе с запретом на выезд из страны через пункты пропуска на государственной границе Республики Молдова сроком на пять лет».

Ранее Бюро интеграции Молдовы сообщило, что Красносельскому запретят выезд из Молдовы после того, как тот принял участие в Кремле в церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным премии президента России и государственных наград «за вклад в укрепление единства российской нации». В частности, Путин наградил лидера непризнанной республики орденом Почета.

Планы ограничить передвижение Красносельского ранее прокомментировал и премьер-министр Молдовы Василе Тофан. На вопрос NewsMaker о правовых основаниях такого решения глава правительства ответил, что не намерен углубляться в «юридически-технические» детали, но заверил, что пятилетний запрет на выезд из Молдовы против Красносельского будет введен.

У Красносельского нет гражданства Молдовы, однако он обладает паспортами России и Украины.

Как пояснил The Insider директор Ассоциации Initiative 4 Peace (I4P), бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александр Фленкя (2019–2020), юридически-технические детали реализации подобных намерений правительства — ключевые. Он отметил:

«Заявить-то власти Молдовы заявили, а объяснить, как они это выполнят, не захотели или не смогли. Когда говорят: „Он же не является гражданином Молдовы. Как ему можно запретить выезд?“, то имеют в виду не то, что для граждан Молдовы можно запретить выезд в административном порядке, а то, что для иностранных граждан административным решением можно запретить въезд. При этом по международным правилам государства, запрещающие въезд на свою территорию иностранным гражданам, не обязаны объяснять свое решение. Мягко говоря, это было поспешное и необдуманное заявление премьер-министра Тофана. Ограничение свободы, в том числе свободы передвижения, по молдавскому законодательству возможно только через решение суда. Например, речь может идти об ограничении свободы передвижения в рамках следственных мероприятий в виде домашнего ареста или запрета покидать страну. Но все это только через решение суда. Органы следствия не имеют права ограничивать свободу подследственных более чем на 72 часа. И за это время они должны запросить у судебной инстанции те или иные формы ограничения свободы. Как это интерпретировать? Премьер-министр этого не знает? Или он намерен нарушить закон, чтобы ограничить выезд Красносельского? Тут не может быть двух толкований. В России возможны те или иные формы ограничения на выезд граждан — например, из-за задолженности или отсутствия постановки на учет в военкомате. В Молдове, как и в большинстве стран Европы, такие ограничения могут быть только через решение суда».

Бывший дипломат, историк, политолог Алексей Тулбуре в беседе с The Insider отметил, что даже если бы у Красносельского было молдавское гражданство, то ему всё равно не смогли бы в административном порядке ограничить выезд из страны. Он подчеркнул:

«Чтобы запретить выезд, нужно открыть уголовное дело и в рамках этих процедур должен быть предусмотрен какой-то режим, подписка о невыезде и так далее. Какова правовая основа этого решения — непонятно. Более того, первое заявление было сделано Бюро по реинтеграции. Эта правительственная структура не имеет полномочий запрещать выезд. Любое государство может запретить негражданину въезд. Если бы Кишинёв заявил, что они запрещают Красносельскому въезд на основании того, что он имеет людоедскую позицию и поддерживает войну против Украины, то здесь была бы некая логика, а вот запретить выезд? Некоторые уже иронизируют, что это оскорбление в адрес Молдовы: ты его наказываешь пребыванием на территории Республики Молдова».

При этом эксперт отметил, что речь идет о лидере непризнанного региона, поэтому в соответствии с законодательством Молдовы против Красносельского можно запустить множество процессуальных действий, включая уголовное дело, учитывая, что администрация в Тирасполе считается незаконной. Тулбуре пояснил:

«В период „правления“ Красносельского Приднестровье не отличалось расцветом демократии. Там закрыты почти все свободные СМИ, гражданское общество разгромлено, люди сидят по надуманным обвинениям. Это территория, которая очень напоминает нынешний путинский режим с его бесправием и отсутствием демократических институтов. И тут Кишинëв особого активизма не проявлял в реагировании на это все, хотя пытались освобождать людей и делали какие-то заявления. При этом Приднестровье все экспортирует через наши бумаги и печати. Туда же и газ проходит через Кишинëв. Молдова была не очень настойчива в соблюдении демократических норм в регионе. Насколько известно, Красносельский содействовал поездке миссии ОБСЕ в Молдове в Москву, где он был награжден Путиным, и вот он возвращается, и только сейчас Кишинëв отреагировал. Я вижу здесь непоследовательность и неубедительность».

В декабре 2026 года истекает второй мандат Вадима Красносельского в качестве президента непризнанной ПМР. Среди возможных преемников нынешнего лидера региона называют главу тираспольского исполкома Виталия Нягу. За пост главы Приднестровья намерен побороться и местный депутат Вадим Кравчук, которого президент Молдовы Майя Санду ранее лишила молдавского гражданства.