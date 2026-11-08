Запущена ЛЭП между Молдовой и Румынией в обход Приднестровья. Санду: Россия больше не сможет шантажировать страну отключением энергии

В Молдове 8 ноября запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинев, которая позволит импортировать электроэнергию из Румынии и других европейских стран в обход непризнанного Приднестровья. Как сообщило Министерство энергетики Молдовы, новую ЛЭП напряжением 400 кВ ввели под напряжение в присутствии президента Майи Санду и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Санду заявила, что благодаря новому маршруту поставок Россия больше не сможет использовать энергетическую зависимость Молдовы для политического давления.

«Никто больше не сможет нас шантажировать, отключать нам свет и отопление», — заявила Санду на церемонии запуска ЛЭП. По ее словам, раньше Москва угрожала Молдове прекращением энергоснабжения каждый раз, когда власти страны принимали решения, противоречащие интересам России. Марта Кос, также присутствовавшая на церемонии, заявила, что энергетическая зависимость Молдовы от России теперь осталась в прошлом.

Новая ЛЭП протяженностью 158 км соединяет подстанцию Вулканешты на юге Молдовы с Кишиневом. Ее пропускная способность достигает 630 МВА, что, по оценке властей, позволяет передавать электроэнергию в объеме, сопоставимом с более чем половиной потребления страны в часы пик. Главное отличие нового маршрута в том, что он не проходит через энергетический узел Кучурган в Приднестровье. Ранее значительная часть электричества, импортируемого из Румынии, поступала в Кишинев через этот узел на неподконтрольной молдавским властям территории. Теперь у страны появился альтернативный маршрут, не зависящий от инфраструктуры Приднестровья.

До 2025 года Молдова также зависела от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании «Интер РАО». Электростанция работала преимущественно на российском газе и обеспечивала большую часть потребностей правобережной Молдовы в электричестве. При этом закупать российский газ для потребителей на подконтрольной Кишиневу территории Молдова перестала еще в декабре 2022 года, перейдя на закупки на европейском рынке.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Приднестровье после завершения соглашения о транзите через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перестала поставлять электричество на правый берег Днестра, а Кишиневу пришлось увеличить импорт из Румынии. Как отмечал польский Центр восточных исследований (OSW), до прекращения поставок станция обеспечивала до 80% потребностей правобережной Молдовы в электроэнергии.

Строительство новой ЛЭП планировали завершить еще в августе 2024 года, однако сроки неоднократно переносились. По словам Санду, задержки были связаны в том числе с войной России против Украины, повлиявшей на поставки оборудования, а также с техническими проблемами на подстанции в Кишиневе. Саму линию построили в ноябре 2025 года, после чего продолжались испытания и модернизация подстанций. Общая стоимость проекта составила около €61 млн, его реализовали при поддержке Всемирного банка.

Молдова также планирует построить еще две линии электропередачи, соединяющие ее с Румынией: Бельцы — Сучава и Страшены — Гутинащ. Как отмечают молдавские энергетические эксперты, запуск линии Вулканешты — Кишинев устраняет одну из ключевых уязвимостей энергосистемы, но не обеспечивает ее полной защищенности от перебоев. Для этого необходимы дополнительные соединения с европейскими сетями.