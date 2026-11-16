Ирак распорядился заблокировать Telegram по всей стране и дал компании 30 дней на урегулирование правового статуса

Комиссия по коммуникациям и СМИ Ирака объявила, что распорядилась заблокировать Telegram на всей территории страны, передает Kurdistan 24. Решение принято по указанию премьер-министра. Регулятор утверждает, что оператор мессенджера не соблюдает иракские законы и регуляторные требования. Компании дали 30 дней, чтобы урегулировать свой правовой статус.

По словам комиссии, Telegram не принял необходимых мер против незаконного контента, который распространяется через приложение. Регулятор намерен ограничить «экстремистскую риторику», подстрекательство к беспорядкам, насилию и ненависти. Ведомство также упомянуло киберпреступность и возможное использование соцсетей для угрозы национальной безопасности. Конкретных каналов, пользователей или публикаций в заявлении не приводится.

Как объясняет комиссия, блокировка должна побудить компанию проверять контент, который публикуют в Ираке, принимать меры против нарушений и сотрудничать с властями. Регулятор подчеркнул, что технологические компании, которые хотят и дальше работать в стране, обязаны в первую очередь соблюдать местное законодательство.

В заявлении не уточняется, какие шаги компания должна сделать за 30 дней, можно ли снять блокировку раньше и что последует, если требования не будут выполнены. Неизвестно также, когда ограничение начнет действовать технически и лишились ли пользователи доступа к приложению. Telegram ситуацию пока не комментировал.

В августе 2023 года министерство связи Ирака уже блокировало Telegram «из соображений национальной безопасности». Тогда ведомство заявляло, что просило удалить каналы, через которые утекали персональные данные и сведения из госучреждений, но в мессенджере не ответили. Спустя неделю запрет сняли. По данным министерства, платформа «выразила полную готовность к общению с соответствующими органами».

Ранее в понедельник Telegram запретили в Иордании. Управление общественной безопасности страны объяснило блокировку тем, что мессенджер могут использовать для киберпреступлений, угроз, вымогательства и пропаганды «экстремизма и радикализма». Запрет ввели на следующий день после того, как трех мужчин приговорили к смертной казни за октябрьское нападение на православную церковь в провинции Карак. Тогда погибли девять человек. Официально власти эти события не связывают.