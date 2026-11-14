Экс-губернатор Гладков отказался от Telegram-канала с 400 тысячами подписчиков. В Кремле были недовольны его активностью — «Ъ»

Причину отказа от популярного канала Гладков не объяснил. При этом он не покидает Telegram, а переходит на другую страницу в том же мессенджере. На момент проверки у старого канала оставалось около 397 тысяч подписчиков, тогда как у нового — примерно 3,9 тысячи, то есть более чем в 100 раз меньше.

За последние полгода аудитория «Настоящего Гладкова» заметно сократилась. В мае, когда политик покинул пост губернатора, на его канал были подписаны почти 470 тысяч человек. К середине ноября канал потерял приблизительно 70 тысяч подписчиков, или около 15% прежней аудитории.

Гладков активно использовал Telegram во время руководства Белгородской областью, регулярно публикуя сообщения об обстрелах, повреждениях инфраструктуры и работе экстренных служб. В начале 2026 года он критиковал ограничения интернета, предупреждая, что они затрудняют оповещение жителей приграничных районов об угрозах. В марте губернатор признал, что в российском мессенджере Max невозможно настроить оперативные пуш-уведомления о ракетной опасности и атаках беспилотников. Ранее он также говорил, что из-за отключений мобильного интернета в приграничье гибнут люди.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года. В мае 2026-го Владимир Путин принял его досрочную отставку, назначив руководителем региона участника войны против Украины, генерал-майора Александра Шуваева. Отставке предшествовало расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений, одним из фигурантов которого стал заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин. В июне Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии, которая международно признана частью Грузии. К исполнению обязанностей он приступил 1 июля.