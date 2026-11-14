Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,15 ₽ падает

EUR

91,03 ₽ падает

BRENT

$96,12 растёт

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

205

 

 

 

 

 

Новости

Экс-губернатор Гладков отказался от Telegram-канала с 400 тысячами подписчиков. В Кремле были недовольны его активностью — «Ъ»

The Insider
«Ведомости»

«Ведомости»

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, назначенный российским послом в Абхазии, объявил, что прекращает вести Telegram-канал «Настоящий Гладков» с почти 400 тысячами подписчиков. Как утверждает «Коммерсантъ», в Кремле были недовольны тем, что после отставки он продолжал обращаться к преимущественно белгородской аудитории. Источник издания в администрации президента говорил, что Гладков «никак не может понять свою новую роль».

Telegramhttps://t.me/vvgladkov/21386

Причину отказа от популярного канала Гладков не объяснил. При этом он не покидает Telegram, а переходит на другую страницу в том же мессенджере. На момент проверки у старого канала оставалось около 397 тысяч подписчиков, тогда как у нового — примерно 3,9 тысячи, то есть более чем в 100 раз меньше.

За последние полгода аудитория «Настоящего Гладкова» заметно сократилась. В мае, когда политик покинул пост губернатора, на его канал были подписаны почти 470 тысяч человек. К середине ноября канал потерял приблизительно 70 тысяч подписчиков, или около 15% прежней аудитории.

Гладков активно использовал Telegram во время руководства Белгородской областью, регулярно публикуя сообщения об обстрелах, повреждениях инфраструктуры и работе экстренных служб. В начале 2026 года он критиковал ограничения интернета, предупреждая, что они затрудняют оповещение жителей приграничных районов об угрозах. В марте губернатор признал, что в российском мессенджере Max невозможно настроить оперативные пуш-уведомления о ракетной опасности и атаках беспилотников. Ранее он также говорил, что из-за отключений мобильного интернета в приграничье гибнут люди.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года. В мае 2026-го Владимир Путин принял его досрочную отставку, назначив руководителем региона участника войны против Украины, генерал-майора Александра Шуваева. Отставке предшествовало расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений, одним из фигурантов которого стал заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин. В июне Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии, которая международно признана частью Грузии. К исполнению обязанностей он приступил 1 июля. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Экс-губернатор Гладков отказался от Telegram-канала с 400 тысячами подписчиков. В Кремле были недовольны его активностью — «Ъ»»

Популярное

  1. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах
  5. «Готовили на костре, но отходить от дома было опасно — могли изнасиловать». Эвакуированные жители Олешек о выживании в блокаде

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте