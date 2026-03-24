Губернатор Белгородской области признал, что жители региона не могут настроить пуш-уведомления о ракетной опасности в мессенджере Max

Жители приграничной Белгородской области не могут настроить пуш-уведомления о ракетной опасности и угрозе БПЛА в мессенджере Max. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В ролике Гладков отвечает на вопросы местных жителей. Одна из жительниц пожаловалась, что в госмессенджере Max невозможно настроить оповещения о ракетной опасности.

«Пуш-уведомления через Мах невозможно обеспечить, потому что там программное обеспечение выходит на иностранных производителей, а это противоречит всему подходу. Это, наверное, одна из самых тяжелых проблем, которая волнует сейчас все приграничье. Вся система оповещений у нас выстроена как раз на пуш-уведомлениях, которые поступают, например, при ракетной опасности и при атаках БПЛА», — сказал губернатор.

Гладков затруднился ответить, когда эта проблема будет решена. Он ограничился лишь обещанием, что «постарается решить вопрос», когда будет в Москве на этой неделе.

Белгородская область, расположенная у границы с Украиной, регулярно становится целью атак беспилотников и ракет. В конце февраля местные власти называли цифру в 35 погибших от ударов мирных жителей с начала года.

Сам Вячеслав Гладков ранее критиковал меры федеральных властей по ограничению интернета. Во время прямой линии в соцсетях на прошлой неделе он заявил, что из-за отсутствия мобильного интернета в приграничных районах «достаточно часто» гибнут люди, а так называемые белые списки не работают. В начале февраля он говорил, что переживает из-за начавшейся блокировки Telegram, поскольку жителям региона станет труднее получать оперативную информацию об обстрелах.