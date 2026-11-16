Иордания заблокировала Telegram, заявив, что мессенджер может использоваться для пропаганды «экстремизма и радикализма»

Власти Иордании запретили Telegram, передает The National. Свое решение они объяснили тем, что мессенджер может служить площадкой для пропаганды «экстремизма и радикализма».

В Управлении общественной безопасности Иордании заявили, что «мера направлена на то, чтобы не допустить использования подобных платформ для киберпреступлений, угроз и вымогательства, а также для распространения незаконного контента, который угрожает общественной безопасности или пропагандирует экстремизм и радикализм».

Ведомство призвало граждан осторожнее пользоваться соцсетями, не вступать во взаимодействие с аккаунтами, ссылками и структурами неизвестного происхождения, а о незаконном контенте и действиях сообщать через официальные каналы. Отмечается, что Telegram пользуются почти 10% жителей Ближнего Востока, это десятки миллионов человек.

Официальные лица не стали связывать запрет мессенджера с нападением на православную церковь, которое произошло в октябре. При этом блокировка последовала на следующий день после того, как трех мужчин приговорили к смертной казни за убийство девяти человек и ранение более 30 именно в этой церкви.

Нападение на греческую православную церковь в иорданской провинции Карак произошло 23 октября. Вооруженные люди открыли огонь во время похорон. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, а 26 октября власти арестовали трех граждан Иордании. На следующий день Иордания нанесла авиаудары по югу Сирии и назвала их ответом на нападение. В Дамаске заявили, что в результате ударов погибли семь человек, в том числе трое детей.