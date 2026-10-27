Иорданские ВВС нанесли удары по югу Сирии после атаки боевиков на христианскую церковь в Иордании

Иордания 27 октября нанесла авиаудары по югу Сирии, сообщает Al Jazeera. Согласно заявлению иорданских вооруженных сил, операция стала ответом на нападение на христианскую церковь в Иордании. По данным Иордании, в результате ударов по сирийской территории были убиты и ранены многие члены террористических группировок, а также уничтожено несколько их транспортных средств.
Кроме того, иорданская сторона заявила, что действовала в координации с сирийскими властями Сирии. Дамаск это отрицает: там заявили, что в результате ударов иорданских ВВС по территории провинций Даръа и Эс-Сувейда погибли семь человек, в том числе трое детей и женщина. Сирия закрыла основной переход на границе с Иорданией.
Министр информации правительства Иордании Мохаммед аль-Момани сообщил в Twitter, что авиаудары наносились на основании разведданных «с целью нейтрализации непосредственных террористических угроз». По его данным, были убиты более 20 боевиков «Исламского государства» и уничтожен крупный склад оружия.
Вооруженные боевики напали на греческую православную церковь в иорданской провинции Карак 23 октября. В результате атаки погибли девять человек, десятки получили ранения. В Иордании был объявлен трехдневный траур по погибшим. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. 26 октября иорданские власти арестовали трех граждан страны по подозрению в причастности к нападению на церковь.
Как рассказал The Insider востоковед и эксперт центра NEST Руслан Сулейманов, после падения режима Башара Асада позиции «Исламского государства» в Сирии укрепились благодаря слабости нового правительства:
«Атаки иорданских ВВС на территорию Сирии при новой власти происходят регулярно. Иорданские власти объясняют это необходимостью обеспечить собственную безопасность, в частности в рамках борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Судя по всему, сирийские власти знают о планах иорданцев всякий раз, но при этом Дамаску надо сохранять лицо, прежде всего перед своими же гражданами, и не подтверждать информацию о том, что удары были нанесены в совместной координации между Дамаском и Оманом.
Думаю, что иорданские власти даже при наличии договоренностей с Сирией могут позволять себе немного больше, пользуясь слабостью сирийских властей, отсутствием боеспособной армии и контроля над всей территории Сирии. Все это также позволяет свирепствовать „Исламскому государству“, которое после падения режима Ассада только укрепилось. В Сирии гораздо чаще стали происходить теракты, и нынешние власти с террористической угрозой и со спящим ячейками „Исламского государства“ пока не справляются».