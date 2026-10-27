Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.49

EUR

90.09

OIL

116.28

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

273

 

 

 

 

 

Новости

Иорданские ВВС нанесли удары по югу Сирии после атаки боевиков на христианскую церковь в Иордании

The Insider
Последствия удара по провинции Даръа, 27 октября 2026. Фото: AP

Последствия удара по провинции Даръа, 27 октября 2026. Фото: AP

Иордания 27 октября нанесла авиаудары по югу Сирии, сообщает Al Jazeera. Согласно заявлению иорданских вооруженных сил, операция стала ответом на нападение на христианскую церковь в Иордании. По данным Иордании, в результате ударов по сирийской территории были убиты и ранены многие члены террористических группировок, а также уничтожено несколько их транспортных средств.

Кроме того, иорданская сторона заявила, что действовала в координации с сирийскими властями Сирии. Дамаск это отрицает: там заявили, что в результате ударов иорданских ВВС по территории провинций Даръа и Эс-Сувейда погибли семь человек, в том числе трое детей и женщина. Сирия закрыла основной переход на границе с Иорданией.

Министр информации правительства Иордании Мохаммед аль-Момани сообщил в Twitter, что авиаудары наносились на основании разведданных «с целью нейтрализации непосредственных террористических угроз». По его данным, были убиты более 20 боевиков «Исламского государства» и уничтожен крупный склад оружия.

Вооруженные боевики напали на греческую православную церковь в иорданской провинции Карак 23 октября. В результате атаки погибли девять человек, десятки получили ранения. В Иордании был объявлен трехдневный траур по погибшим. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. 26 октября иорданские власти арестовали трех граждан страны по подозрению в причастности к нападению на церковь.

Как рассказал The Insider востоковед и эксперт центра NEST Руслан Сулейманов, после падения режима Башара Асада позиции «Исламского государства» в Сирии укрепились благодаря слабости нового правительства:

«Атаки иорданских ВВС на территорию Сирии при новой власти происходят регулярно. Иорданские власти объясняют это необходимостью обеспечить собственную безопасность, в частности в рамках борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Судя по всему, сирийские власти знают о планах иорданцев всякий раз, но при этом Дамаску надо сохранять лицо, прежде всего перед своими же гражданами, и не подтверждать информацию о том, что удары были нанесены в совместной координации между Дамаском и Оманом. 

Думаю, что иорданские власти даже при наличии договоренностей с Сирией могут позволять себе немного больше, пользуясь слабостью сирийских властей, отсутствием боеспособной армии и контроля над всей территории Сирии. Все это также позволяет свирепствовать „Исламскому государству“, которое после падения режима Ассада только укрепилось. В Сирии гораздо чаще стали происходить теракты, и нынешние власти с террористической угрозой и со спящим ячейками „Исламского государства“ пока не справляются».

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Иорданские ВВС нанесли удары по югу Сирии после атаки боевиков на христианскую церковь в Иордании»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте