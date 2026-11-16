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Пентагон игнорировал призывы офицеров развернуть украинские перехватчики «Шахедов» до гибели шести военных США в Кувейте — The Atlantic

The Insider
Фото: Mehr News Agency/CC BY 4.0

Фото: Mehr News Agency/CC BY 4.0

Пентагон за несколько месяцев до начала войны с Ираном знал об украинской технологии перехвата БПЛА типа «Шахед», но не стал применять ее на Ближнем Востоке, хотя американские офицеры этого добивались. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой более чем на десятерых нынешних и бывших военных США и Украины. Собеседники журнала считают, что так можно было спасти шестерых американских военнослужащих. Они погибли 1 марта, когда иранский дрон попал в логистический центр в Кувейте.

Украинские перехватчики стоят несколько тысяч долларов и, по официальным оценкам, сбивают более 90% «Шахедов». Командование армии США в Европе во главе с генералом Крисом Донахью разместило их на базах в Румынии и Польше. В декабре 2025 года оно распространило доклад об украинском опыте. Офицеры просили сделать то же на Ближнем Востоке, но их не услышали, а некоторых позже уволили или вынудили уйти в отставку.

Собеседники издания объясняют это «высокомерием» и политикой. По словам одного из офицеров, при Пите Хегсете упоминание Украины в Пентагоне «в лучшем случае встречали усмешкой». После удара по Кувейту Донахью отправил несколько сотен перехватчиков на базы в Персидском заливе, но 13 марта Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины. По данным журнала, США до сих пор не развернули украинскую систему датчиков и перехватчиков и израсходовали почти три четверти запаса ЗУР для ЗРК Patriot.

Пентагон назвал «отвратительными» предположения о неготовности американских военных. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил:

«Центральное командование создало самый масштабный в мире зонтик ПВО над Ближним Востоком».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что демократические сенаторы Крис Кунс и Джин Шахин попросили Илона Маска сохранить все документы об ограничениях Starlink и Starshield для Украины. По словам Зеленского, Starshield снова ограничил скорость до 161 км/ч, поэтому украинские перехватчики не могут сбивать реактивные «Шахеды».

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Публикация:«Пентагон игнорировал призывы офицеров развернуть украинские перехватчики «Шахедов» до гибели шести военных США в Кувейте — The Atlantic»

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