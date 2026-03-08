Зеленский анонсировал отправку консультантов на Ближний Восток для помощи в борьбе с иранскими БПЛА «Шахед»

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Украина получила «первые сигналы» по поводу помощи дислоцированным на Ближнем Востоке войскам США в защите от иранских ударов.

«Мы ответили: „Мы отправим экспертов и предоставим все необходимое для их защиты“. В этом диалоге многое обсуждается. <...> Пока что рано говорить о деталях. На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они осмотрят ситуацию, помогут — ведь они едут сразу со своими возможностями помочь, — и будем двигаться дальше. Нужно дождаться первых результатов встреч», — заявил Зеленский.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, находящимся с визитом в Киеве, Зеленский заявил, что Украина предоставит странам региона и США «все необходимые средства и экспертизу наших военных для защиты от дронов „Шахед“».

Ранее Зеленский выразил опасения, что война на Ближнем Востоке может затянуться и это приведет к тому, что Украина будет получать меньше поддержки.

«Мы не видим прогресса в мирных переговорах. Если устойчивый мир или прекращение огня не будут достигнуты в первые дни конфликта, существует большой риск его затяжки. Это, безусловно, повлияет на ситуацию в Украине. Меньше внимания означает меньшую поддержку. Меньше поддержки означает меньше ПВО», — написал он.

В начале марта Зеленский предложил направить своих лучших специалистов по перехвату иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры стран региона убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.