Зеленский предложил помощь в борьбе с иранскими дронами в обмен на месячное перемирие с Россией — Bloomberg

Владимир Зеленский предложил направить своих лучших специалистов по перехвату иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры стран региона убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Bloomberg.



По словам президента Украины, четыре года полномасштабного вторжения позволили Киеву выработать уникальный опыт борьбы с беспилотниками, в том числе c иранскими Shahed, которые сейчас применяются против ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.

«Я бы предложил следующее: у лидеров Ближнего Востока хорошие отношения с русскими. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня. После установления перемирия мы направим наших лучших операторов по перехвату дронов в страны Ближнего Востока», — сказал Зеленский.

Города Ближнего Востока подверглись ударам иранских дронов и ракет в ответ на атаку США и Израиля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.



2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами пострадавших стран Персидского залива. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва также «постоянно находится в контакте с иранским руководством».

Раннее Россия игнорировала призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине, несмотря на попытки Вашингтона добиться мирного соглашения, и неясно, почему Путин согласился бы на это сейчас, отмечает Bloomberg.