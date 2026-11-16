Итальянский суд ввел судебное управление в местном отделении Revolut — через счета банка фигуранты уголовных дел скрыли €41,9 млн

Суд в Милане на год ввел судебное управление в европейском подразделении британского необанка Revolut. Агентство Reuters ознакомилось с решением суда. Из него следует, что через счета банка проводили незаконные деньги осужденные члены мафии и отмыватели денег.

Мера касается литовской компании Revolut Bank UAB, которая работает в Италии через местный филиал. В решении на 39 страниц суд указал на серьезные недостатки в системе противодействия отмыванию денег у банка.

По данным суда, из-за слабого контроля 24 человека, которые находятся под следствием или уже осуждены за различные преступления, в 2021–2026 годах смогли скрыть финансовые потоки на €41,9 млн. За это время другие банки направили 265 сообщений о подозрительных операциях этих людей, а Revolut Bank UAB — ни одного.

Сам Revolut не является фигурантом уголовного расследования. Надзор распространяется только на итальянские операции банка, и перебоев в обслуживании частных и корпоративных клиентов не ожидается.

В феврале издание Oninvest выяснило, что Revolut проверяет старые переводы живущих в Евросоюзе россиян из стран СНГ. Банк запрашивал данные о происхождении денег, поступивших в 2024–2025 годах. Если находился российский след, банк блокировал, а затем закрывал счета. В августе 2025 года Revolut предупреждал клиентов, что перевод денег от российских структур под санкциями будет считаться нарушением санкций. С января 2026 года ЕС относит Россию к странам с высоким риском отмывания денег.