Клиенты Revolut столкнулись с отказами платежей и переводов. Масштабный сбой одновременно произошел в системе Google Cloud

У клиентов необанка Revolut утром 20 октября возникли проблемы с доступом к приложению и счетам, а также с оплатой покупок банковскими картами, денежными переводами и снятием наличных. Сбой затронул пользователей в разных странах, включая Великобританию, Германию, Францию и США. Одновременно Google сообщил о масштабной аварии облачной инфраструктуры в Лондоне, затронувшей 31 сервис компании. Revolut использует Google Cloud для работы своих систем, однако причинная связь между двумя инцидентами пока официально не подтверждена.

Пользователи Revolut начали жаловаться на проблемы с утра 20 октября. Согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, сообщения о неполадках поступали из разных стран. В Великобритании число жалоб превысило 1,5 тысячи уже утром, пишет The Sun. При этом проблемы не ограничились невозможностью войти в приложение: клиенты рассказывали об отклоненных платежах в магазинах и недоступности денежных переводов.

На официальной странице состояния сервисов Revolut указал на частичную недоступность 30 функций, включая карточные платежи, снятие наличных в банкоматах, переводы, операции с криптовалютами и обслуживание бизнес-клиентов.

«В настоящее время наблюдается сбой, затрагивающий работу ряда наших сервисов. Мы подтверждаем, что денежные средства и данные всех наших клиентов находятся в безопасности», — сообщили в банке, добавив, что специалисты работают над устранением неполадок с момента их обнаружения утром.

Клиенты не смогли оплатить покупки и получить доступ к деньгам

В социальных сетях пользователи рассказывают о разных последствиях сбоя. Одни не могут войти в приложение, другие видят баланс счета, но не имеют возможности перевести деньги. Есть жалобы на отказ банковских карт в магазинах и проблемы с использованием Revolut во время зарубежных поездок.

Одна из пользовательниц рассказала на Reddit, что не смогла оплатить доставку продуктов в Ирландии привязанной картой Revolut. В приложении не отображалась неудачная попытка списания. После замены карты на выпущенную другим банком платеж прошел.

Как установил The Insider, перебои затронули также сторонние финансовые сервисы, использующие банковскую инфраструктуру Revolut. Платежный оператор GoPay сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка.

Еще более серьезные неполадки зафиксировала британская система мониторинга Tink, предоставляющая другим финансовым сервисам доступ к банковским счетам через Open Banking. По ее данным, с утра полностью недоступны два типа операций через интеграцию с Revolut: получение информации о счетах и инициирование платежей. Tink указала, что проблема затрагивает всех пользователей. Аналогичные технические проблемы Tink обнаружила во Франции, где ошибки затронули авторизацию.

Одновременно произошла масштабная авария в системе Google Cloud

На фоне неполадок Revolut американская компания Google сообщила о крупном сбое в своем облачном регионе europe-west2, расположенном в Лондоне. По данным официального мониторинга, авария началась 20 октября в 09:08 по московскому времени.

В сообщении Google перечислен 31 затронутый облачный сервис, включая Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Cloud SQL и другие инструменты, на которых компании размещают свои приложения, базы данных и серверную инфраструктуру. Клиенты облачной платформы сталкивались с повышенным количеством ошибок и периодическими сбоями сетевых соединений. На момент первоначального сообщения Google не предложил временного технического решения.

Как обнаружил The Insider, в сентябре 2025 года Revolut объявил о расширении многолетнего партнерства с Google Cloud. Компания сообщала, что использует облачную инфраструктуру Google для обслуживания своих глобальных систем и намерена расширять ее применение по мере роста клиентской базы.

О проблемах из-за той же аварии сообщил британский сервис управления личными финансами Emma. Компания прямо связала недоступность приложения со сбоем Google Cloud в Лондоне.

Два инцидента с данными клиентов за предыдущий месяц

Нынешнему сбою предшествовали два отдельных инцидента, связанных с персональными данными пользователей Revolut. В сентябре банк сообщил, что передал злоумышленникам данные части клиентов, приняв поддельный запрос от итальянских государственных органов за подлинный. Revolut пообещал оплатить замену документов пострадавшим клиентам, если она потребуется.

Позднее компания сообщила о другом инциденте, связанном с брокером DriveWealth, через которого клиенты Revolut инвестировали в американские акции. Данных о том, что сегодняшний технический сбой связан с кибератакой или компрометацией пользовательской информации, нет.

Ранее The Insider писал о технических проблемах Revolut, возникших на фоне массовых блокировок счетов россиян и белорусов, проживающих в Европе. В ноябре 2025 года некоторые клиенты не смогли загрузить документы, подтверждающие право на проживание в ЕС, из-за неполадок в системе банка. В феврале 2026 года Revolut начал проверять старые переводы россиян из стран СНГ и блокировать счета при выявлении российского происхождения денег.