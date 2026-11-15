Либертарианская партия России объявила о самороспуске. Обе организации с таким названием прекратили работу после признания «иноагентами»

Либертарианская партия России (ЛПР) под руководством Сергея Карнавского объявила о прекращении своей деятельности. Как сообщили в Telegram-канале партии, решение было принято большинством голосов делегатов на внеочередном съезде 15 ноября. В июле Минюст России признал организацию «иностранным агентом».

Карнавский объяснил решение необходимостью обеспечить безопасность членов партии и ее сторонников:

«Это решение мы приняли с тяжелым сердцем — но с пониманием того, что должны обеспечить безопасность нашим членам и сторонникам. К сожалению, сейчас само существование партийной организации в нынешнем виде представляется слабо совместимым с такой безопасностью».

Съезд поручил Карнавскому направить в Минюст уведомление о прекращении деятельности ЛПР и добиваться исключения организации из реестра «иностранных агентов». Партия существовала с 2008 года и неоднократно пыталась добиться официальной регистрации в Минюсте.

В 2020 году Либертарианская партия России раскололась на несколько одноименных организаций. Одну из них связывали с Михаилом Световым, позднее ее возглавила Марина Мацапулина. Другую после раскола возглавляли Сергей Бойко, Борис Федюкин, а с 2023 года — Сергей Карнавский.

17 июля 2026 года Минюст признал «иноагентом» организацию, связанную со Световым. Уже 22 июля она объявила о прекращении политической и просветительской деятельности, объяснив это невозможностью гарантировать безопасность своим сторонникам в России.

Тогда партия под руководством Карнавского заявила, что решение Минюста к ней не относится, и продолжила работу. Однако уже 24 июля ведомство включило в реестр «иноагентов» и эту организацию.