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Новости

Минюст РФ объявил «иноагентами» Либертарианскую партию России, директора «ОВД-Инфо» Александра Поливанова и других

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:

  • Либертарианская партия России
  • проект «Четвертый сектор»
  • директор «ОВД-Инфо» Александр Поливанов
  • писатель, публицист Дмитрий Петров

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