Минюст РФ объявил «иноагентами» Либертарианскую партию России, директора «ОВД-Инфо» Александра Поливанова и других

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:
- Либертарианская партия России
- проект «Четвертый сектор»
- директор «ОВД-Инфо» Александр Поливанов
- писатель, публицист Дмитрий Петров
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Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:
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