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Новости

Либертарианская партия Михаила Светова прекратила работу из-за «иноагентcтва». Названная так же партия Сергея Бойко продолжает деятельность

The Insider
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"Либертарианская партия России", возглавляемая Мариной Мацапулиной, объявила, что прекращает свою деятельность в связи с признанием "иноагентом". 

"К сожалению, в сложившейся ситуации мы исчерпали свои ресурсы сопротивляться давлению и больше не можем гарантировать безопасность своим сторонникам в России. В связи с признанием Либертарианской партии России «иностранным агентом» мы приняли решение приостановить нашу деятельность. ЛПР больше не будет заниматься политической работой, не будет заниматься просветительством и не будет принимать новых сторонников в свои ряды", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях партии. 

В 2020 году Либертарианская партия России, существующая с 2008 года, раскололась на две организации с таким же названием - одна под руководством Михаила Светова (позднее - Марины Мацапулиной), другая - под руководством Сергея Бойко. В реестре "иноагентов" на сайте Минюста в числе участников организации перечислены и Светов, и Мацапулина, и Бойко, однако в графе, где перечисляются сайты и соцсети иноагентов, указаны только ресурсы, связанные со "световской" партией. Сам Светов также признан "иноагентом" как физлицо. 

Организация под руководством Бойко на этом основании сделала вывод, что решение Минюста к ним не относится и опубликовала собственное заявление: 

"С 2020 года в России существуют две организации под названием «Либертарианская партия России». Через час другой из них запрещено будет что-либо публично писать без плашки «данное сообщение <...> По нашему мнению, это враньё и позор — позор не для внесённых в список, а для тех, кто эти списки высасывает из пальца. Либертарианцы — не иноагенты, а сторонники свободы. Нашей стране нужна свобода, а не списки вымышленных «агентов». Мы выражаем поддержку, желаем мужества и сил всем, кто попал сегодня под удар государства". 

В список "иноагентов" ЛПР попала 17 июля. Вместе с ней в реестр были включены проект "Четвертый сектор" и директор "ОВД-Инфо" Александр Поливанов. 

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