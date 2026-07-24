Минюст РФ включил в список «иноагентов» вторую Либертарианскую партию России, «Донское Республиканское Движение» и других

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:

«Донское Республиканское Движение»;

ингушский блогер Адам Аушев, известный как Абу Кавказ;

активист Вадим Петров;

Либертарианская партия России под руководством Сергея Карнавского.

Последняя — уже вторая организация под названием «Либертарианская партия России», внесенная в реестр. Первая, связанная с Михаилом Световым и позднее возглавленная Мариной Мацапулиной, была объявлена «иноагентом» 17 июля. После этого она сообщила о прекращении политической и просветительской деятельности.

В 2020 году существовавшая с 2008 года Либертарианская партия России раскололась на несколько одноименных организаций. Одну из них связывали с Михаилом Световым, другую после раскола возглавляли Сергей Бойко, Борис Федюкин, а с 2023 года — Сергей Карнавский.