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Новости

Минюст РФ включил в список «иноагентов» вторую Либертарианскую партию России, «Донское Республиканское Движение» и других

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минюст РФ пополнил список «иноагентов». В него вошли:

  • «Донское Республиканское Движение»;
  • ингушский блогер Адам Аушев, известный как Абу Кавказ;
  • активист Вадим Петров;
  • Либертарианская партия России под руководством Сергея Карнавского.

Последняя — уже вторая организация под названием «Либертарианская партия России», внесенная в реестр. Первая, связанная с Михаилом Световым и позднее возглавленная Мариной Мацапулиной, была объявлена «иноагентом» 17 июля. После этого она сообщила о прекращении политической и просветительской деятельности.

В 2020 году существовавшая с 2008 года Либертарианская партия России раскололась на несколько одноименных организаций. Одну из них связывали с Михаилом Световым, другую после раскола возглавляли Сергей Бойко, Борис Федюкин, а с 2023 года — Сергей Карнавский.

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